TERMOLI. Riportare alla memoria figure importanti della storia termolese e molisana nel giorno della Festa della Liberazione, quanto fatto ieri pomeriggio, alle 16, da diversi militanti e attivisti dell’Anpi Molise, assieme alla consigliera comunale Marcella Stumpo e alla Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune.

La cerimonia, che si è svolta in pieno centro, in via Adriatica 7, ha voluto ricordare nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un Fiore per il Partigiano”il compianto Basso Sciarretta, unico partigiano termolese, che fu anche noto pittore e poeta. Davanti alla sua casa natale, in via Adriatica 7, dove la sua famiglia visse fino al 1940, è stato deposto un mazzo di fiori e affissa una piccola targa di plastica per ricordare la sua figura di combattente per la libertà, che ha onorato la nostra città. Ha preso parte il presidente dell’Anpi Molise, Loreto Tizzani. I soci dell’Anpi hanno osservato le norme anti-Covid.

La Stumpo ha anche precisato come sia stato invitato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti.