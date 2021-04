TERMOLI. Conto alla rovescia per il Giro d’Italia. La città di Termoli, tornata gialla da oggi dopo quasi 4 mesi, se consideriamo la data dell’8 febbraio, si prepara a ospitare l’arrivo di tappa della corsa rosa: previsto il 14 maggio.

Non ci potrà essere quel tripudio collettivo, sfolgorio di colori e passioni per la bicicletta, che nel 2006 avvolse la comunità, fino alla ripartenza di tappa del giorno dopo dal piazzale del porto.

Verrà bissato il luogo dell’arrivo, il rettifilo di via Martiri della Resistenza, che bene si adatta alle caratteristiche di un eventuale arrivo in gruppi dei ciclisti.

Ricordiamo come, invece, nell’arrivo del 1987, in via Madonne delle Grazie, ci fu una caduta in cui vennero coinvolti diversi corridori.

I protocolli Covid impatteranno nell’edizione 2021, che torna alla tarda primavera, dopo quell’innaturale recupero autunnale del 2020.

Ne abbiamo parlato con l’assessore alla Cultura Michele Barile.