TERMOLI. Linea Blu torna a Termoli. Siamo alla 24esima edizione di un format che permette di valorizzare isole e coste del Bel Paese, trasmesso da Rai Uno e sempre con grande successo.

Un programma dedicato all'esplorazione del meraviglioso mondo marino, agli 8mila chilometri di coste e alle isole minori e più lontane, ma soprattutto alle piccole comunità che dal mare traggono sostentamento svolgendo un ruolo prezioso di custodi del territorio. Conduce Donatella Bianchi, con la partecipazione di Fabio Gallo.

La nuova edizione partirà sabato 8 maggio e molto probabilmente manca ancora l'ufficialità, ad aprirla ci sarà il mare Adriatico di Termoli e delle Tremiti.

Infatti la troupe, con la giornalista Marzia Vellucci, da qualche giorno prima ha girato alle Diomedee e oggi sono stati a Termoli , stamane sul trabucco, pomeriggio in piscina con il decano del nuoto termolese Antonio Casolino, stasera al mercato ittico e dovrebbero farsi raccontare anche qualche bella storia dal guardiano del faro termolese Donato Colaci. Insomma un bel biglietto da visita in chiave turistico per la nostra città.

La conduttrice storica Donatella Bianchi conosce molto bene la nostra città perché già in altre occasioni è stata qui con la sua trasmissione e il suo mettere in vetrina la bella Italia vista mare, ha sempre portato benefici ai luoghi che ha toccato sicuramente anche questa volta sarà così soprattutto per noi.