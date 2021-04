L’altra sanità: occhio ai mini-ospedali pugliesi di Emiliano

TERMOLI. Le attività del “Progetto Sos” (“Smart operating shelter”), cofinanziato dalla Regione Puglia con 1,5 milioni di euro, ha avuto inizio il 19 giugno 2018 per concludersi lo scorso 18 marzo 2021. Si tratta di una scelta differente rispetto ai moduli integrativi di Terapia intensiva negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli e soprattutto al modello poi ricovertito di Hospitainer, l'ospedale da campo di stanza ormai da 2 mesi al San Timoteo.

Nella Regione del presidente Emiliano, invece, è stato creato un prototipo in grado di rappresentare una reale soluzione di pronto intervento in situazioni di necessità o di emergenze sanitarie e di eventi straordinari. Si tratta della progettazione di un’Unità operatoria mobile modulare ed ecosostenibile al fine di rispondere alla necessità di offrire un presidio fruibile in breve tempo per garantire continuità di funzionamento soprattutto nelle situazioni di momentanea inagibilità degli ospedali o in condizioni di particolare carico di richiesta di servizi alla popolazione.

A progettare tale soluzione è stato un gruppo di lavoro di Bioingegneria del Politecnico di Bari che ha mirato, in particolare, allo studio di tecniche di diagnostica intelligente in grado di offrire servizi innovativi anche per la gestione delle necessità nel contesto di una pandemia. Tra queste, l'elaborazione di immagini mediche, la diagnostica operatoria e l’ingegneria clinica funzionale alla struttura. Il progetto ha coinvolto ‘R.I. Group Spa’ di Trepuzzi, il Politecnico di Bari, ‘Enea Cr’ ed il Consorzio ‘Cetma’ (entrambi di Brindisi), ‘Protom Group’ spa (Bari e Napoli),’ Ena Consulting’ srl di Bari, ‘Me.Spo.’ s.n.c. di Castellana Grotte e ‘Kinema srl’ di Modugno.

Si tratta di un mini-ospedale mobile che porta con sé tutte le capacità e la tecnologia di intervento e di assistenza di un vero piccolo nosocomio. Può comporsi di più moduli, costruiti con materiali eco-sostenibili, riconfigurabili, collegati tra loro a seconda delle necessità. Può trovare applicazione nel pronto intervento, diagnosi, chirurgia e nel post-operatorio. Trae origine da un progetto che ha visto la partecipazione di ‘partners’ pubblici e privati. I servizi (consentiti direttamente nei luoghi di necessità, anche se lontani dagli ospedali territoriali) sono finalizzati al supporto alla diagnosi clinica ed alla chirurgia guidata. Quando installato nelle prossimità di ospedali, può garantire continuità di funzionamento nelle situazioni di momentanea inagibilità di questi ultimi, oppure in condizioni impreviste di particolare carico di richiesta di servizi alla popolazione.

La soluzione realizzata ha come principale caratteristica la mobilità, la riconfigurabilità e la impiantistica di sicurezza che garantisce, sin dalle fasi di messa in esercizio della struttura, la corretta manutenzione ordinaria, il continuo monitoraggio ed il controllo del mantenimento di condizioni di esercizio di tipo ambientale, sanitario, energetico e funzionale.

Le attività di sviluppo di sistemi intelligenti di supporto alle decisioni, basati su immagini medicali, consentono di disporre di teleconsulto, di telemedicina per finalità diagnostiche ed operatorie. La progettazione e la implementazione di interfacce permettono di proporre, facilmente, una nuova cartella sanitaria, utile per il ‘triage’ del sospetto Covid, ma anche servizi di ‘training’ e di manutenzione innovativi. Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, il gruppo di lavoro del Politecnico ha proposto, e poi realizzato, sia sistemi immersivi basati su realtà virtuale per rispondere velocemente all’implementazione di nuove procedure di sicurezza negli ambienti di lavoro e di ‘training’ degli operatori sanitari sia applicazioni basate su realtà aumentate per supportare a distanza le attività di manutenzione anche di personale non specializzato disponibile ‘in loco’.

Insomma qualcosa di mobile e di sostenibile. Con tutte le capacità e le caratteristiche tecnologiche di intervento e di assistenza: un progetto di “ospedale minimo” che offre un presidio fruibile ‘ad horas’.

Claudio de Luca