Fca: nuove regole Covid sul montaggio e si apre alle missioni in trasferta per la Francia

TERMOLI. In un clima di lutto, a causa del decesso dell'operaio di Sepino al Cardarelli, ieri è stato anche giorno di confronto tra parti sociali e dirigenza aziendale.

A renderlo noto è stata la Fim-Cisl: «Si è riunito il comitato emergenza Covid l’azienda ha comunicato, come prevede il Ccsl, l’inizio dell’applicazione del sistema Ergo-Uas per le linee di montaggio 224-214-128 Per tutto il periodo emergenziale, le pause saranno collettive, successivamente individuali.

Verrà valutata la forza lavoro nelle varie postazioni affinché non ci sia un sovraccarico. Il comitato dopo aver valutato il calo dei contagi, ha ritenuto opportuno di ripristinare le attività di mensa-spogliatoi e docce dal 3 maggio 2021. Si valuterà l’ipotesi di lasciare la possibilità di usufruire del cestino in alternativa al pasto caldo.

In concomitanza della festività del primo maggio, l’attività lavorativa del T4, verrà sospesa dalle ore 22 del 30 aprile e riprenderà il giorno due maggio alle ore 14. Area magazzino materiale indiretti, dal 3 maggio passerà a 18 turni. In riferimento alla trasferta in Francia, le condizioni sono le seguenti: trattamento economico in forma diaria di euro 135 lordi al giorno. Il numero dei lavoratori interessasti per il sito di Termoli è di circa 30/40 operai generici. Gli stabilimenti sono Trémery e Caen. Gli interessati possono rivolgersi al proprio capo Ute.

I mesi interessati sono maggio e giugno. La Fim esprime profondo dispiacere per la perdita di un caro collega dello stabilimento di Termoli venuto a mancare ieri».