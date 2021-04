Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta in visita alla Guardia costiera di Termoli

TERMOLI. Nella prima mattinata di ieri, lunedì 26 aprile, si è svolto un incontro operativo tra il Capo Raggruppamento Molise del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta Giuseppe Rocco Sileo, accompagnato dal Italo Cialella, Capo Gruppo della sede di Castelpetroso e il comandante Amedeo Nacarlo e il comandante in seconda Francesco Cillo, finalizzato a rafforzare, in sede locale, una collaborazione tra il Corpo delle Capitaneria di porto–Guardia Costiera e il Cisom, che prosegue in maniera strutturata da circa un decennio.

L’obiettivo è la promozione di attività formative inerenti reciproci compiti istituzionali, con riferimento agli aspetti legati al primo soccorso sanitario, alla conduzione di imbarcazioni, alle operazioni di sorveglianza delle coste ed all’attuazione delle sinergie necessarie per il miglioramento delle pianificazioni di emergenza nelle specifiche attività delle Capitanerie di porto, sempre nel più rigoroso rispetto delle procedure di intervento sanitarie regionali e nazionali. In particolare, sulla base di una convenzione stipulata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, si è intrapreso un percorso virtuoso per l’attuazione di un assistenza a bordo delle unità navali del Compartimento Marittimo di Termoli, nella sicurezza che il supporto offerto dal Cisom, contribuirebbe in maniera rilevante alle azioni di soccorso svolte a favore della collettività la cui vita in mare è salvaguardata, per competenza istituzionale, dal Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera.