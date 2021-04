PORTOCANNONE. Un 25 aprile particolare per Portocannone. Un’occasione di memoria storica poiché viene ricordata la figura di un concittadino che farà parte per sempre della comunità di Portocannone. Michelangelo Donato Vitale, già Maresciallo del Regio Esercito, arruolatosi tra i Partigiani del Battaglione Azzurro nella Brigata Piave durante la lotta di Liberazione seguita al dissolvimento del regime fascista.

Protagonista di diverse azioni di logistica e di sabotaggio, all’alba del 27 aprile 1945, impegnato con altri compagni nell’attacco al posto di blocco di Caposile, Michelangelo Vitale venne catturato e fatto prigioniero insieme al Partigiano Egidio Montagner dai soldati tedeschi i quali, dopo una notte di interrogatori e torture, fucilarono entrambi gettando il loro corpi senza vita nel Piave.

«Il nostro concittadino, il partigiano Michelangelo Donato Vitale- ha dichiarato il sindaco Caporicci- ha combattuto contro il nazi-fascismo ed è morto per la liberazione dell’Italia dalla dittatura».

Presente alla cerimonia Pasquale Sisto dell’Anpi, l’associazione dei partigiani italiani. Ed è proprio grazie all’Anpi, della sezione veneta di Jesolo, che l’amministrazione comunale di Portocannone è venuta a conoscenza di questa storia, “che era di patrimonio solo della famiglia del maresciallo Vitale e, per troppi anni, non era stata resa nota”.

Un’iniziativa importante, un’iniziativa che vuole ricordare e tramandare chi per la patria ha dato la propria vita. La lotta dei partigiani deve rimanere ben impressa nella mente di tutti soprattutto dei giovani.

Il sindaco Caporicci, con orgoglio e commozione, ha così scoperto, sotto le note dell’Inno nazionale e il rintocco delle campane, una targa in onore del maresciallo portocannonese.

Un’emozione tangibile che ha colpito tutti i presenti, orgogliosi di esser stati rappresentati da un valoroso uomo.

Michelangelo Donato Vitale nasce a Portocannone il 31 marzo 1909, da Nicola Vitale e Celeste Manes. Aveva un fratello di nome Luigi e una sorella Caterina. Nacque in via Verdi, di fronte all’attuale abitazione della famiglia Casolino, all’epoca palazzo Campofredano. Suo padre come tanti altri emigrò negli Stati Uniti ma non fece più ritorno. Suo fratello maggiore, Luigi, appena raggiunta la maggior età, con l’ausilio del Campofredano, si arruolò nel Regio Esercito e a 18 anni lo seguì Michelangelo Donato. Fu mandato in missione in Libia nel 1928, prestando servizio presso il battaglione “Nubi del deserto”. Visse per oltre quindici anni in Cirenaica, distinguendosi per spirito combattivo e fermezza nel comando. Nel 1943, gli americani conquistarono il territorio libico e lui si sottrasse alla prigionia mettendosi a bordo degli ultimi aerei partiti per l’Italia. In Italia fu destinato al reparto fanteria a Cervignana in Friuli. Successivamente all’8 settembre, il deposito di Cervignana fu attaccato dai tedeschi, che da alleati diventarono nemici. Dopo una sanguinosa battaglia, i militari italiani furono costretti a darsi alla fuga o ad arruolarsi nell’esercito tedesco. Michelangelo fuggì insieme al fraterno amico Attilio Perisinotto, raggiungendo la famiglia dell’amico in Veneto. Fu un periodo molto difficile, di indecisione e travaglio interiore. Era un soldato e i suoi dubbi erano sull’arruolarsi alla Repubblica sociale italiana o nelle file partigiane.

Nell’ottobre 1943 decise di aderire al Comitato di liberazione nazionale nel battaglione azzurro brigata dei partigiani. Visse nascosto nella casa dell’amico fraterno. Di giorno istruiva i bambini e di notte programmava i sabotaggi. il 27 aprile 1945 organizzò e diresse un attacco al blocco tedesco di Caposile. La reazione nemica fu più forte dei partigiani e Michelangelo cadde prigioniero. Dopo una notte di torture e interrogatori, dove non disse nulla, venne fucilato insieme all’amico Attilio Perisinotto e al partigiano Montagner. Il suo cadavere venne buttato nel fiume Sile. Nei giorni successivi, una marea di conoscenti e partigiani si misero alla ricerca della salma che venne trovata diversi giorni dopo nei pressi di Jesolo. Fu fatto un funerale dove partecipò tantissima gente. «Piangevano un uomo che con il suo sacrificio aveva contribuito ad avere una patria migliore e unita».

«Una storia straordinaria che ho voluto approfondire personalmente. Un nostro cittadino che ha donato la sua vita per degli ideali. Onorare la sua memoria è un atto dovuto, sono orgoglioso di rappresentare e raccontare la storia di questo grande eroe».