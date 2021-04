SAN MARTINO IN PENSILIS. C’era una volta la corsa dei carri di San Martino in Pensilis. Il mese di Aprile non indicava solo l’arrivo della primavera ma segnava l’arrivo della festa dei carri in cui il paese si colorava di giallo e rosso, di bianco e celeste e di giallo e verde. I colori dei tre carri: giovanotti, giovani e giovanissimi. I colori che ogni san martinese ha tatuato nel proprio cuore. La preparazione di questa festa durava tutto l’anno. 365 giorni dedicati alla cura degli animali, alle prove della corsa e alla cura minimi dei dettagli. Per i carri era un grande onore ospitare nelle rispettive stalle il parroco con il busto di San Leo. Nella settimana dei carri un’aria magica, che solo la corsa riusciva a creare, attraversava il paese ed entrava nelle case di ogni san martinese perfino in quelle dei paesani lontani che non erano riusciti a tornare. Un’aria ricca di emozioni e sensazioni così forti ma anche così inspiegabili che l’unico modo che si ha per capirle è provarle.

Il 28 aprile a sera, come ogni anno, tutti i carristi e le loro famiglie si ritrovavano nella Chiesa per la messa a loro dedicata. La chiesa si riempiva di colori, i carristi innalzavano le loro verghe; erano attimi molto intensi e carichi di emozione espressione del potente legame tra la cittadinanza e la sua tradizione.

La sera del 29 aprile, alla vigilia della corsa, l’intera comunità si riversava nelle strade del paese. In ogni angolo si sentivano voci, grida, discussioni appassionate e pronostici sulla corsa che si sarebbe disputata il giorno successivo. Ad un certo punto della serata, l’euforia, l’adrenalina e l’agitazione salivano, era il momento della catena degli spari. Un momento molto suggestivo, gli attivisti di ogni carro, a turno, la stendevano con cura lungo via marina fino a passare sotto l’arco e arrivare ai piedi della gradinata della Chiesa Madre. Nel giro di pochi minuti si accendeva la catena, gli spari partivano riempendo il cielo buio della notte dei propri colori. Era meraviglioso veder brillare i colori negli occhi delle persone che trepidanti seguivano la fiamma sperando che non si spezzasse. Eh si! Proprio così la catena di spari, secondo la tradizione, non si doveva spezzare perché altrimenti significava che il carro avrebbe perso. Fino a quando gli spari non terminavano il silenzio regnava, applausi e grida partivano solo alla fine come a tirare un sospiro di sollievo. La notte del 29 aprile però non era finita, quella era una notte lunghissima, i carristi e i simpatizzanti dei rispettivi carri, dopo gli spari, si riunivano a turno davanti alla chiesa dove intonavano il canto “La Carrese” in dialetto san martinese. Nelle strade si continuava a discutere di carri anche i più piccoli ne parlavano sentendosi già grandi.

Dopo tanta attesa, finalmente, arrivava il 30 aprile a mattina. Man mano che si avvicinava il momento della corsa anche l’aria cambiava, si percepiva un turbinio di emozioni: trepidazione, agitazione, preoccupazione, gioia ed entusiasmo. La mattina del 30 aveva colori, odori e suoni particolari. Per le strade vi erano i colori dei carri, si sentiva il profumo delle noccioline appena tostate e della pampanella appena sfornata e si udivano le voci animate e appassionate di adulti e bambini. Davanti ai bar, tra i vicoli, in piazza le discussioni su come sarebbe andata la corsa diventavano sempre più accese. Però, poi, alle 13/13:30, i carri e i carristi erano davanti alla chiesa per ricevere la benedizione prima della corsa da parte del loro venerato Santo a cui si affidavano. Nel giro di qualche minuto la piazza e via marina si riempivano di carri, buoi, uomini, donne e bambini. La strada diventava un tappeto di colori: una parte tutta giallo-verde dei giovanissimi, una bianco-celeste dei giovani e una giallo-rossa dei giovanotti. Nelle ore di attesa che i carri impiegavano per scendere e arrivare alla partenza in paese regnava uno strano silenzio; un silenzio fatto di speranze e preoccupazioni. Intorno alle 16:00, via marina si iniziava a riempire di persone. In attesa della corsa non c’erano solo i san martinesi ma anche persone provenienti da altri comuni. Il silenzio dominava, fino a quando non si udiva una voce che si innalzava dalla folla e gridava: “i carri sono in posizione” e poco dopo “sono partiti”.

Quelle frasi erano pesantissime, significava che nel giro di 15 minuti il carro vincitore sarebbe arrivato in paese. Era proprio quello l’attimo preciso in cui il cuore iniziava a battere sempre più velocemente, gli occhi iniziavano a muoversi rapidamente scrutando in fondo alla strada sperando di scorgere un segnale del carro che sarebbe arrivato per primo e desiderando di vedere i colori “del cuore”. Tra la gente iniziava un mormorio sempre più forte. Però, poi, tra il tanto vociare ecco che si scorgeva un cavallo a galoppo con il suo cavaliere che ti faceva capire quale carro sarebbe arrivato per primo. In base ai colori si iniziavano a sentire le grida di gioia di chi aveva capito di aver vinto e i pianti e le grida di tristezza e rabbia di chi aveva perso. Man mano il rumore delle ruote del carro, degli zoccoli dei cavalli e delle grida dei cavalieri si faceva sempre più forte lo sentivi dentro la pancia, lo sentivi nel cuore. Il momento in cui il carro vincitore arrivava in paese era meraviglioso perché da un lato si vedevano gli occhi gioiosi di chi aveva vinto e dall’altro si incrociavano gli sguardi emozionati e allo stesso tempo stanchi dei cavalieri. Per quest’ultimi aver vinto aveva una doppia importanza sia perché il carro vincitore avrebbe potuto portare in processione il Santo e sia perché la gioia della vittoria li ripagava dei sacrifici affrontati durante tutto l’anno. Infine, dopo l’arrivo di tutti e tre i carri, quello vincitore seguito dai suoi sostenitori, tutti con maglie e fazzoletti dello stesso colore, faceva il giro del Paese intonando la canzone il “Il Piave” per festeggiare e condividere la vittoria.”

Oggi, questa, è solo una piacevole favola da raccontare ai più piccoli considerato il blocco causato dalla pandemia. L’auspicio è che il virus venga debellato al più presto e che l’anno prossimo ci si possa ritrovare a festeggiare nelle strade del paese più forti e uniti di prima.