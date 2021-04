Altre due classi con Didattica a distanza a Termoli: sono della primaria di via Po

TERMOLI. Salgono a otto le classi finite in Dad a Termoli nella scuola dell'obbligo dopo la riapertura dell'attività didattica in presenza dal 7 aprile scorso. Alle sei cheb avevamo reso noto fino a ieri, quasi ogni settimana con nuove disposizioni, si aggiungono ora due sezioni della scuola primaria di via Po. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Difesa Grande, a cui appartengono, Luana Occhionero.

La preside ha assunto questa decisione dopo aver consultato il referente Asrem del Dipartimento di Prevenzione Ambito Territoriale di Termoli e il sindaco del Comune di Termoli.

«A tutela della salute pubblica dispone a partire dal giorno 27 aprile e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata delle classi di cui in oggetto. Nuove indicazioni saranno comunicate a breve».

Il provvedimento riguarda la 3^ A e la 3^ B.