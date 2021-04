Limitazioni al traffico nel borgo antico a partire dal primo maggio

TERMOLI. Disciplina della Ztl nel borgo antico a Termoli con la delibera di Giunta n. 93 del 23.04.2021 con la quale viene limitato "per l'anno in corso, l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - "A1", dal 1 maggio al 30 settembre 2021, in deroga all'art. 3 del disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - "A1", approvato con deliberazione di G.C. n.138 del 24.05.2019".

PREMESSO che: - nel Paese è in atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19, - a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono state adottate una serie di disposizioni normative con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19;

DATO atto che il Decreto Legge approvato il 21.04.2021 prevedel a riapertura delle attività commerciali e dei ristoranti, sia pure all'aperto, a decorrere dal 26 aprile p.v.;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione, tenendo conto delle esigenze del territorio,sostenere la ripartenza delle attività commerciali e cercare di trovare soluzioni ai tanti problemi che l’emergenza Covid-19 sta creando agli operatori economici;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 24.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1” e nell’area pedonale del Centro Urbano –AP- ; VISTO l’art. 3 del suddetto disciplinare che prevede la zona a traffico limitato- area pedonale nel Borgo Vecchio dal 15 giugno al 16 settembre;

RITENUTO opportuno, nell’ottica di sostenere le attività commerciali in questo difficile periodo che stiamo attraversando, favorire le stesse attività soprattutto nel periodo estivo, e, quindi, limitare, per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1” , dall'1 maggio al 30 settembre, in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1”, approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 24.05.2019;

SI DELIBERA di limitare, per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1”, dall'1 maggio al 30 settembre 2021, in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio - “A1”, approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 24.05.2019;