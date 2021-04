VPN: perché ne hai bisogno?

TERMOLI. Ti sei mai connesso a una rete Wi-Fi pubblica e ti sei chiesto se qualcuno, da qualche parte, potrebbe essere in grado di vedere la tua attività online? È una preoccupazione del tutto ragionevole, considerando le forze presenti in rete e schierate contro la tua privacy. Con una rete privata virtuale (VPN) puoi proteggere le tue informazioni da occhi indiscreti e riconquistare di diritto la garanzia del totale rispetto della tua privacy online.

Quando utilizzi una connessione VPN, si crea un tunnel crittografato tra te e un server remoto. Tutto il tuo traffico Internet viene instradato attraverso questo tunnel, quindi i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti lungo il percorso. Poiché il tuo traffico sta uscendo dal server VPN, il tuo vero indirizzo IP è nascosto, mascherando la tua identità e posizione.

Per comprendere il valore di una VPN, è utile pensare ad alcuni scenari specifici in cui potrebbe essere sfruttata al meglio. Considera una rete Wi-Fi pubblica, presente magari in un bar o in un aeroporto. Normalmente, potresti connetterti senza pensarci due volte, ma sai chi potrebbe osservare il traffico su quella rete? Inoltre puoi essere sicuro che la rete Wi-Fi sia legittima o questa potrebbe anche essere gestita da qualche individuo con secondi fini?

Se ti connetti alla stessa rete Wi-Fi pubblica utilizzando una VPN, puoi essere certo che nessuno su quella rete sarà in grado di vedere cosa stai facendo, né altri utenti in cerca di potenziali vittime, né gli operatori della rete stessa.

Certo quando sei a casa, non devi preoccuparti tanto di qualcuno che spia la rete Wi-Fi perché possiedi l'hardware di rete, ma una VPN può essere d’aiuto comunque. Il tuo provider di servizi Internet (ISP) ha una visione approfondita di ciò che fai online ed esso può vendere dati anonimi sui suoi clienti. Ciò significa che l'azienda che paghi per l'accesso a Internet guadagna sfruttando i tuoi dati.

Sebbene sia vero che aziende come Google e Facebook monetizzano il tuo comportamento online, non sei necessariamente obbligato a utilizzare tali servizi. Tuttavia non hai questa scelta quando si tratta del tuo ISP, che controlla il gateway di casa tua per la totalità di Internet.

Ecco un altro esempio: supponiamo che tu stia viaggiando all'estero e accedi al browser per scoprire che puoi visitare solo versioni locali di siti web a te familiari. Magari la lingua dei siti web che visiti è diversa dall’italiano e alcuni siti sono addirittura inaccessibili oppure alcuni contenuti in streaming sono preclusi.

Con una VPN, puoi accedere a un server in un paese diverso e falsificare la tua posizione. Se ti trovi al di fuori dell’Italia, puoi tornare virtualmente nel Bel Paese con la tua VPN e accedere a Internet navigando come sei solito fare. Ma puoi anche fare l’opposto, ovvero navigare dall’Italia come se ti trovassi in un altro Paese. Dalla comodità di casa tua, puoi passare a un server VPN lontano, magari per accedere a video in streaming non disponibili in Italia ma negli Stati Uniti.

Una VPN può anche concedere l'accesso a siti web bloccati. Alcuni governi hanno deciso che è nel loro interesse bloccare l'accesso a determinati siti da parte di tutti i membri della popolazione. Con una VPN, è possibile eseguire il tunneling in un paese diverso con politiche meno oppressive e accedere anonimamente a siti che altrimenti sarebbero bloccati.