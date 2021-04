A Palazzo ducale si ‘spagellano’ i dipendenti: occhio alle norme, però!

LARINO. In un Comune, è il dirigente (o chi ne esercita le funzioni) ad istruire le progressioni economiche; gli assessori, i sindaci ed i consiglieri vigilano affinché tutto sia proceduto secondo norma. A Larino sembrerebbero discostarsi da tale principio e l’ambiente lavorativo non è sereno. Le progressioni mirano a valorizzare le capacità professionali dei dipendenti; e le ‘orizzontali’, nell’ambito di una formale procedura, utilizzano precedenti valutazioni. Hanno una natura premiale, scevra da automatismi, attuabile solo a seguito di selezione meritocratica.

Le norme fanno riferimento al riconoscimento del merito ed alla qualità della prestazione. Ad essi gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, e l’art. 16 Ccnl 2018 prevede che le progressioni siano attribuite in relazione alle ‘performances’ individuali del triennio precedente l’anno in cui viene adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto anche dell’esperienza maturata nei vari ambiti professionali e nelle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. Naturalmente è necessaria la stipula di un contratto integrativo, con la quantificazione delle risorse per finanziare l’istituto. Naturale che, tra gli elementi precedenti l’applicazione dell’istituto, dev’esserci la preventiva conoscenza della decisione dell’Amministrazione di voler attivare nuove progressioni orizzontali, in modo da consentire l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione.

Ciò pure perché il c. 2 vuole che della progressione possa beneficiare una quota limitata di dipendenti; e, segnatamente, non più del 50% degli aventi diritto in ciascun anno o non più del 35% dei dipendenti? Questa premessa serve per capire se tutto sia stato posto in essere da chi eserciti funzioni dirigenziali. A noi non sembra essere stato soddisfatto tale obbligo a Palazzo ducale. Nei fatti, cosa sta accadendo? Nel Comune di Larino non sono state distribuite progressioni sin dal 2014 nè risultano essere state deliberate procedure selettive di carattere meritocratico e adeguati i relativi ordinamenti, seppure la norma abbia carattere imperativo. Per di più, contro ogni regola, le progressioni vengono formate ‘ad libitum’ senza tenere in conto l’obbligo di rispettare le risultanze della valutazione con riferimento al triennio che precede l’anno di adozione della decisione.

Un esempio? La Responsabile del Servizio deve redigere - nel 2021 - le ‘pagelle’ relative alle ‘performances’ del 2014, 2015. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ma come fa a ricordare la ‘storia’ di tanti anni? Presumo che, come una maestrina, abbia istituito un ipotètico Registro per ciascun anno in cui, sulla scorta delle eventuali rampogne, somministrate ai propri collaboratori (per iscritto e poi formalmente notificate ad eventuale difesa), abbia di seguito proceduto alla stesura di una votazione di merito. Non risulta, però, che – negli anni succitati - siano state instaurate procedure di richiamo formali a carico di dipendenti che pure si sono visti negare la possibilità di ottenere un provvedimento premiale per l’attività posta in essere o magari di replicare su di una pagella annuale mai notificata. Ciò posto, come saranno state applicate eventuali rampogne?

Nella sostanza è come se il funzionario abbia tentato di ricordare a mente, nel 2021, tutti gli avvenimenti (mai registrati in atti) concernenti i 7 anni che precedono. Nel frattempo alcuni dipendenti, trascurati (e poi addirittura ‘ritoccati’ nei punteggi a babbo morto), si sono rivolti a legali di fiducia ed a sigle sindacali a cui il cosiddetto ‘dirigente’ nega adirittura ogni risposta chiarificatrice, in barba ai rigidi dettati della legge n. 241. E di tutto questo cosa dicono il Sindaco ed i componenti dell’Esecutivo che, nel caso di sconfitta dinanzi alla Direzione provinciale del Lavoro, potrebbero dover saldare spese di procedura e rimborsi per il ristoro dell’eventuale mancato dovuto al dipendente?

Claudio de Luca