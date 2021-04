La città di Termoli merita un museo della "Civiltà marinara"

TERMOLI. Alcuni anni fa su questo giornale, notando quanto già realizzato in vari paesi della Regione in materia di recupero degli elementi propri delle relative comunità, è stato messo in rilievo il danno, sotto il profilo della storia e della identità termolese, arrecato alla comunità e alla stessa Città per non avere mai preso in considerazione l’idea di realizzare un Museo della Civiltà Marinara. Non si sarebbe trattato di dare spazio a uno sterile o nostalgico amarcord, ma di riscoperta di parte della storia locale dalle radici plurisecolari.

Una storia ignorata anche da molti termolesi da generazioni e dai loro figli i quali, andando al porto vedono soltanto imbarcazioni a motore e niente sanno di chiatte, piccoli battelli (battëllucce) a remi e a vela, di paranze e di trabaccoli le cui stive venivano riempite di grano duro, una tradizione dell’agricoltura molisana, destinato ai pastifici del napoletano, a città della costa dalmata, a Messina ma anche a Venezia.

Di quel passato, la cui scomparsa comincia con la fine della seconda guerra mondiale, non è rimasto niente: un’imbarcazione, un remo con lo scalmo, un pezzo di rete, una vela, una nassa, una lampara ma anche di un trabucco … niente. Se niente è rimasto delle modalità di pesca a bordo di barche a remi e a vela, peggiore è la situazione della cosiddetta ‘pesca di costa’, dalla sciabica (’a sciabëche: un semicerchio di rete in un tratto di mare nella quale venivano imbrigliati i pesci nel tentativo di fuga nel momento in cui la stessa veniva trascinata verso la riva) alla pedarola (’a pëdàróle: due uomini che costeggiando a piedi la marina raggiungevano l’Aspro di Petacciato, la foce del Biferno o quella del Saccione dove, conficcati i due pali -con i quali avevano trasportato le rete- nel fondo marino vi stendevano la rete nella quale incappavano i pesci. Una pesca praticata dopo qualche giorno di mare mosso) e alle nasse nelle quali a primavera rimanevano intrappolate le seppie.

Eppure, per non mettere una pietra tombale su questo mondo e per fare conoscere alle nuove generazioni nonché ai turisti un mondo che non c’è più e il passaggio del borgo di pescatori alla città odierna, una possibilità ci sarebbe: realizzare una Galleria Fotografica della Civiltà Marinara nel cosiddetto Paese Vecchio (meglio Borgo medievale dal momento che di ‘vecchio’ non c’è più niente). Prendendo spunto dall’album di famiglia sarebbe possibile realizzare l’album della Città con il concorso degli Studi fotografici, ognuno dei quali conserva immagini del mondo marinaro, di famiglie e di singoli cittadini i quali potrebbero dichiarare la propria disponibilità per realizzare, facendo propria un’idea, il progetto della Civiltà Marinara.

A questo punto il tutto passa in altre mani.

Antonio Smargiassi, scrittore e storico termolese