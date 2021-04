I grillini all'attacco: «Quanto costerà il Giro d'Italia alla città di Termoli»

TERMOLI. Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli particolarmente reattivo negli ultimi giorni. Dopo aver trattato la questione riaperture, ora si tuffa sul Giro d’Italia, chiedendo quanto costerà all’amministrazione comunale l’arrivo di tappa del prossimo 14 maggio della corsa rosa in città.

«Quanto costerà il Giro d'Italia al Comune di Termoli? Non è dato sapere. Mancano poco meno di tre settimane ma risposte ufficiali non ne abbiamo avute. Di certo c'è solo la determinazione n. 719 del 20-04-2021 Numero Settore 14 con OGGETTO: 07 TAPPA GIRO D'ITALIA 2021 -IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GADGET GROUP SRL. che impegna il Comune di Termoli al pagamento di euro 3.940,60 per la fornitura di striscioni pubblicitari, kit polo, palloncini e gadget inerenti la suddetta manifestazione sportiva. Questo è il certo ma è l'incerto che ci preoccupa. Per ora sono stati impegnati circa 4000,00 euro ma tra service, personale di polizia locale e tutte le altre esigenze che tale evento richiede, le cifre saranno molto più alte. Dalle varie fonti giornalistiche si legge che per un arrivo del giro d'Italia i costi per i Comuni ospitanti, si aggirano sui 100.000,00 euro.

Centomila euro sono una bella cifra, in questo periodo di crisi fanno la differenza. Chi sosterrà questi costi? Ad oggi ancora nessuna risposta ufficiale.

Sia chiaro. Non siamo contrari ad un evento di questa portata se i benefici superano i costi, se questo potrà far tirare un sospiro di sollievo alle attività commerciali, alberghiere, di ristorazione del nostro paese. Ciò che chiediamo è maggior trasparenza. Siamo in piena pandemia. Da pochi giorni la nostra Regione è in zona gialla. Il piano vaccini è ancora in piena realizzazione con problematiche legate ai vaccini non ancora completamente somministrati ai portatori di handicap, problematiche inerenti le attese di ore al PalAirino per fare il vaccino, criticità inerenti i dipendenti di cooperative che lavorano nel sociale e che entrano in contatto con minori e disabili ancora da vaccinare. Più chiarezza è d'obbligo nei confronti di cittadini che stanno facendo innumerevoli sacrifici per uscire da questa pandemia. Certo non nascondiamo che avremmo preferito che il Comune di Termoli avesse utilizzato i 3.960,40 euro e gli altri che dovrà sborsare, piuttosto che in palloncini e gadget vari, in sostegni ai commercianti locali sotto forma di contributo al pagamento degli affitti, ma è un nostro pensiero. Si sa, chi comanda decide!»