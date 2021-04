Terminali in tilt e file al Cup, gente esasperata: «Non se ne può più di questi disservizi»

TERMOLI. «Sono tre giorni che vengo al San Timoteo e ho dovuto prendere il permesso al lavoro. Oltre ai mille disagi, al Cup dell’ospedale, un giorno sì e uno no, si bloccano i terminali e non è possibile prenotare, fare analisi, tutto in tilt. Un disagio unico, un’ora di fila per il triage, poi si entra e il nulla! Cose da terzo mondo». Questo accade ormai da giorni in viale San Francesco, ma non è finita.

Identica situazione al Cup dell’Asrem in via del Molinello, poiché il sistema gestionale che ancora non è definitivo, dopo l’esternalizzazione, crea davvero disguidi profondi.

«Io ho accompagnato mia moglie invalida, ma quello che occorre sottolineare è la mancanza di rispetto per noi utenti della sanità molisana, che teniamo in piedi pagando profumatamente delle tasse – ha sbottato un altro cittadino – ora andrò direttamente dai Carabinieri, poiché qui non c’è nemmeno nessuno che si pigli la briga di dirci quello che accade, alzano un muro verso la gente. Non è questo il modo di trattare le persone».

Pioggia di segnalazioni negli ultimi giorni a Termoli, per le file, i numeri e i problemi legati alle prestazioni sanitarie.

«Qui è una bolgia, sono venuto ieri e non abbiamo concluso nulla, lo stesso oggi, siamo fuori e nemmeno i numeri ci vengono dati», sempre in via del Molinello.

La sanità non è solo il Covid e la gestione dell’emergenza pandemica.

C’è anche l’aspetto, chiamiamolo, ordinario.

A incappare in questo palese disservizio anche il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Non dicono niente e la gente non sa neanche se aspettare o meno. Mi trovo qui per caso e molti che mi conoscono mi hanno riferito con parole non pronunciabili», riferisce sgomento e degnato lo stesso Felice.

L’Asrem ponga rimedio, al più presto.