TERMOLI. La notizia della fiera mensile del primo maggio che non si farà ha scatenato gli ambulanti, Angelo Gioia e Domenico Gualà, in rappresentanza di Ana-Ugl e Confesercenti. «Non siamo soddisfatti per niente, perché la comunicazione del comune che ci è arrivata lunedì praticamente è una legge abrogata. E’ una legge del 2000 che dice che in quei giorni si possono svolgere sia le fiere che i mercati dell’anno 2000, quindi, in questo periodo vediamo l’ennesima beffa nei confronti di noi commercianti ambulanti. Noi siamo quelli più sicuri perché siamo all’aperto ma sembra che siamo quelli che portiamo le problematiche alla cittadinanza. Noi al comune chiediamo il lavoro. Noi vogliamo soltanto lavorare con il rispetto delle normative anti-Covid. Vogliamo che le giornate lavorative, visto che tantissime le abbiamo perse, ci vegano riconosciute e ce le facciano fare regolarmente. Non possiamo saltare altre giornate lavorative quando ne possiamo fare a norma di legge». Poi, Gioia si sofferma anche sulla questione di Petacciato: «Stiamo vivendo una situazione così pesante che non capisco. Sono sei mesi che non abbiamo la possibilità di andare a lavorare in quel comune. Spero che a maggio chi di dovere si passi non una ma entrambe le mani sulla coscienza. La problematica è ancora maggiore poiché chi deve effettuare acquisti, esce fuori dal proprio comune mentre avendo il mercato all’interno c’è meno movimento della cittadinanza». Gualà approfondisce il diniego alla fiera mensile. «Prima di entrare nel merito, mi sento in dovere di ringraziare i cittadini che, anche se in minore presenza, ci seguono nel rispetto dei protocolli. Un chiarimento, a Termoli questa è la fiera, nella legge regionale si ben chiarisce cos’è una fiera e cos’è un mercato, settimanale e mensile. La legge regionale è un’istituzione del primo sabato del mese che è un mercato. Rispetto a questo chiarimento volevo aggiungere qualcosa sugli ambulanti, chi sono gli ambulanti? Sono delle imprese del territorio, che significa che quello di Termoli va a Vasto e viceversa. La legge regionale dov’è stata motivata il non far fare il mercato mensile, ci richiama a un aspetto preciso che sono le giornate di chiusura. Noi diciamo all’amministrazione comunale che la legge regionale è stata modificata il 6 aprile 2000. L’articolo 31 chiarisce che non si possono istituire per quei giorni ulteriori mercati e fiere, quelli già istituiti vanno svolti.

Anche a Termoli si sono svolte fiere in quei giorni lì e, per giunta, è stata la stessa modifica del 2000, dichiarata dal Salva Italia del governo Monti del 2011, dove si invitavano le regioni a modificare la legge regionale che è di competenza regionale, a modificare proprio i punti della normativa europea dell’antitrust e del garante della concorrenza.

Ad oggi possiamo avere attività aperte h24, 365 giorni all’anno su tutto il territorio nazionale.

Noi come Confesercenti abbiamo sentito proprio la necessità di avere delle risposte dal comune di Termoli. Tutta questa roba che ho appena citato, dovrebbe esser messa sotto l’attenzione dei dirigenti, dei funzionari, del segretario comunale che forse è un po’disattento alle imprese, alle categorie che già hanno dato.

L’assessore Mottola insieme all’amministrazione comunale, prima di riaprire i mercati e il mercato mensile, ha ben lavorato per ampliare gli spazi, per allargare le strade, per rimettere la segnaletica a terra per fare in modo che si rispettassero i protocolli che oggi ci sono.

Noi oggi pretendiamo una risposta dal comune di Termoli perché noi abbiamo il dovere di comunicare alle imprese, che sono famiglie, il nostro lavoro, e comunicare loro di andare a lavorare.

Abbiamo necessità di questo, siamo stati più che violentati noi, siamo stati lesi come persone e lavoratori.

Pretendiamo una risposta!»