Malta annuncia un nuovo programma di residenza per investimento

TERMOLI. Il 12 gennaio del 2021 la Malta Residence and Visa Agency (MRVA) ha annunciato che il Malta Residency and Visa Programme (MRVP) avrà ufficialmente fine a marzo 2021. Al suo posto subentrerà un nuovo programma di residenza per investimento, tramite cui si potrà ottenere una residenza nell’isola di Malta in modo permanente a chi soddisfa specifici requisiti economici.

La MRVA sarà quindi sostituita da una nuova agenzia chiamata Residence Malta Agency.

Il nuovo programma di residenza per investimento può vantare dei requisiti di partecipazione competitivi e ragionevoli rispetto ad altri programmi di residenza europei. Inoltre, i candidati possono avere accesso a opportunità di istruzione, maggiore mobilità in tutta l'area Schengen e la possibilità di espandere ulteriormente i propri investimenti per garantire il mantenimento a lungo termine del proprio patrimonio.

Quali sono i criteri di eleggibilità e i requisiti richiesti per partecipare al nuovo programma di residenza permanente?

Per essere idoneo al programma il richiedente deve avere un patrimonio di € 500.000 di cui almeno € 150.000 devono essere attività finanziarie.

Per inoltrare la domanda per la partecipazione al nuovo programma di residenza l’interessato dovrà rispettare i seguenti requisiti:

1- Acquisto o affitto di beni immobili:



a. Acquisto: se la proprietà acquistata si trova nel sud di Malta o Gozo, il valore della proprietà dovrebbe essere di almeno € 310.000, mentre se la proprietà si trova in qualsiasi altra area di Malta il valore della proprietà dovrebbe essere di almeno € 350.000.

b. Affitto: se la proprietà affittata si trova nel sud di Malta o Gozo, il valore dell'affitto annuale deve essere di almeno € 10.000, mentre se la proprietà si trova in un'altra zona di Malta il valore dell'affitto deve essere di almeno 12.000 euro.

2- Contributo governativo non rimborsabile:

Il valore del contributo dipende direttamente dal requisito precedente. Se il richiedente acquista un immobile ai sensi del precedente punto 1.a, il contributo ammonta a € 68.000; Se il richiedente affitta un immobile ai sensi del precedente punto 1.b, il contributo ammonta a € 98.000.

3- Donazione a un'organizzazione non governativa maltese registrata di € 2.000.



La durata del processo di selezione avrà un tempo stimato tra i 6 e gli 8 mesi.

Perché sempre più Paesi europei puntano sulla residenza o cittadinanza per investimento?

Negli ultimi anni molti Paesi dell’Europa hanno scelto di rilanciare la propria economia tramite la concessione della cittadinanza a ricchi imprenditori. Oltre a Malta abbiamo anche Cipro, Montenegro, Bulgaria, Santa Lucia. Attraverso gli investimenti per la richiesta della cittadinanza questi Paesi ottengono nuovi capitali che possono investire in specifici progetti pubblici o nella creazione di nuovi posti di lavoro e di conseguenza nella rivitalizzazione della propria economia.

Cosa ci guadagnano gli investitori esteri?

In questo modo, gli imprenditori riescono a ottenere più rapidamente la cittadinanza investendo nell’economia del Paese ospitante che gli permette di ampliare il loro business e le loro rotte commerciali. Tra i principali motivi che spingono un imprenditore straniero a investire per una seconda cittadinanza in un altro Paese abbiamo:

- Sicurezza: in caso di problemi nello Stato di origine come guerre, crisi economica o clima dittatoriale, la persona potrà agilmente cambiare Paese di residenza.

- Mobilità: la persona sarà sempre in grado di raggiungere il Paese di seconda residenza senza visti particolari o la richiesta di passaporto, oltre a potersi muovere più liberamente in altri paesi dell'UE.

- Agevolazione fiscale: l’imprenditore potrà estendere il proprio business ma anche godere del regime fiscale del Paese ospitante, spesso più conveniente.

- Famiglia: spesso la richiesta di una seconda residenza può dare una migliore prospettiva alla propria famiglia e in particolare all’educazione e crescita dei figli.

Conclusioni

L’ottenimento di una cittadinanza tramite investimento a Malta, come in altri Paesi UE, è al momento ancora possibile nonostante l’Europa si sia recentemente messa in moto per prendere dei provvedimenti a riguardo e limitare tale tipo di facilitazione. Negli scorsi anni l’isola ha ricevuto 2542 domande di residenza, la cui maggior parte proviene da Cina, Russia, India e Sud Africa. Il governo ha dichiarato che solo il 10% delle richieste è stato rifiutato.