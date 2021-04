Romagnuolo: l'attrice Calenda ne ha sparata un'altra delle sue

CAMPOBASSO. La consigliera Aida Romagnuolo si scaglia contro la sua ex collega di gruppo, Filomena Calenda, ora assessore alle Politiche sociali.

«Non è mia abitudine fare polemiche, anzi, ma devo precisare e sottolineare, per il rispetto che nutro verso i molisani e, avendolo io dichiarato ufficialmente in aula, che in merito al mio invito rivolto al Presidente del Consiglio Regionale Micone di fare allontanare la Calenda dall'aula del Consiglio, perché a suo dire aveva la febbre a 38.2, confermo con la correttezza e la serietà che da sempre mi contraddistingue, che la stessa Calenda, rispondendo a una precisa domanda del Presidente Iorio se era febbricitante, gli ha risposto che aveva la febbre a 38.2 e questo davanti a me, allo stesso Iorio, a Pallante e altri. Ovviamente, non essendo io vaccinata contro il Covid come tanti furbetti, mi sono preoccupata e ho denunciato l'accaduto. Null'altro.

Ora mi chiedo, perché la Calenda è andata via a casa per seguire i lavori del Consiglio regionale da Isernia, e non è invece restata in aula come me e gli altri se non aveva la febbre?

E l'attrice Calenda, alla fine della sua ennesima commedia teatrale, ha pure tentato una sua esile difesa asserendo che aveva invece la febbre a 36.8. Se così è, sono assai felice per lei, i suoi cari e anche per me. Vedremo comunque, se domani sarà in aula per il prosieguo del Consiglio Regionale per l'approvazione del bilancio».