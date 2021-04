Unico medico abortista del Molise in pensione e il bando dell'Asrem

MOLISE. Le donne molisane (che tengono al diritto di aborto) hanno appreso che l'unico ginecologo che applica - in Molise - la legge n. 194 (sull'aborto) giungerà al termine del suo rapporto di lavoro con l’AsReM il 28 di maggio del 2021. Si tratta del dottor Michele Mariano, un personaggio intervistato reiteratamente - in passato - dalle emittenti italiane e pure da una Tv svedese.

Ora è in atto una corsa contro il tempo per potere riconfermare un diritto ritenuto importante da tante donne, ed è iniziato il conto alla rovescia per evitare che il bando, varato dall’Azienda sanitaria pubblica per la successione, possa andare deserto. Le cronache dicono che l'Italia, il Sud (ed il Molise in particolare) hanno raggiunto il livello più basso dai tempi dell'Unità: solo 170mila nati (secondo la Svimez) a fronte di un esercito di emigranti (furono ben 653mila tra il 2002 e il 2014). Se il quadro è questo, chi è Mariano, il medico che ‘lascia’? A suo tempo il 93,3% dei ginecologi della 20^ regione ebbe a dichiararsi obiettore. Erano in pochi a praticare gli aborti sinché, al "Cardarelli" di Campobasso, prese a provvedervi l’allora 65enne dottore. Questo dirigente gestiva, da un quinquennio il “Centro di procreazione responsabile”. Ad un certo punto dové rendersi conto “che i non obiettori non fanno carriera”. Quando ricopriva le funzioni di vice-primario nella Divisione di Ostetricia-Ginecologia dell’ospedale del capoluogo, la Regione sottoscrisse una convenzione con l’Università cattolica; e, nel Reparto, arrivò un altro primario. Fu allora che Mariano preferì occuparsi delle competenze previste dalla "194", diventando l’unico medico dedicàtosi volontariamente a tale incombenza nel Molise.

All’epoca, nel capoluogo, venivano praticate 450 interruzioni. Ad esse si sottoponevano soprattutto donne provenienti da altri centri. Le future mamme molisane preferivano recarsi altrove pur di rimanere ignote. Mariano ha portato a compimento oltre 4mila aborti. Ha sempre riconosciuto di stare svolgendo un lavoro ingrato, peraltro criticato dai colleghi. Ma questa legge è vigente e qualcuno deve pur porvi mano. Le donne sono libere di scegliere, purché decidano entro i primi 90 gg. di gestazione. Abortire è psicologicamente doloroso; e questo Mariano lo sa bene. Perciò, pur rispettando i principi religiosi, è stato sempre cosciente che, se qualcuna – in modo convinto - si fosse recata da lui, occorreva procedere in linea con la volontà espressa dal legislatore. Il dottore non è credente; ciò nonostante manco lui avrebbe mai voluto che una donna abortisse. Tant'è che, quando gli si sottoponeva per un’interruzione, s'informava sempre sui motivi posti a monte del comportamento. Era questo il suo modo di aiutare, pur sapendo che, alla fine, la decisione di recedere, o di andare avanti, non apparteneva a lui. Spesso le richiedenti erano indotte a tanto dalla mancanza di un compagno o dalla condizione di povertà; o perché erano molto giovani (addirittura minorenni che avevano patito una violenza) o per un feto malformato. Perciò Mariano ha sempre ritenuto che “se una donna decida di non volere un bambino, deve potere interrompere la gravidanza perché, sinché è vigente una legge statale che prevede tale possibilità, ci deve pure essere qualcuno che se ne occupi”. Si adira solo quando arrivano soggetti, con diversi aborti alle spalle, ritornati da lui per non avere usato quelle precauzioni ch’egli non omette mai di raccomandare. Questa la sua storia.

A breve, se non assumerà il suo posto un altro professionista, quel servizio ingrato – garantito per anni – potrebbe essere interrotto. L'Azienda sanitaria pubblica ha già emanato un bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un ginecologo, che non sia obiettore di coscienza, al fine di garantire la corretta applicazione della legge n. 194/1978, evitando così alle donne di iniziare, in piena pandemia, viaggi fuori-regione per accedere ad un diritto acquisito da oltre un quarantennio. In base alla relazione del ministro della Salute trasmessa al Parlamento il 9 giugno 2020 (periodo di riferimento 2018), è risultato che in Molise la percentuale dei ginecologi obiettori era pari al 92,3%; 65,1% quella relativa agli anestesisti; 90,9% per il personale non medico. La vicissitudine appena descritta permette di sottolineare una realtà collegata, proprio mentre in Italia (in Molise non pare) sta rinnovandosi la crociata contro gli effetti della "194".

Claudio de Luca