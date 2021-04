Anche al comprensivo Bernacchia classe va in Dad: alunno positivo nella primaria

TERMOLI. En-plein a Termoli sugli istituti comprensivi coinvolti in Dad per le misure precauzionali anti-Covid.

Dopo i provvedimenti partiti già alcuni giorni successivi al ritorno a scuola dopo la lunga pausa dell’attività didattica in presenza, prima all’istituto comprensivo Schweitzer (per alcune classi di medie e della primaria di via Stati Uniti), quindi a Difesa Grande (sia nella sede principale che in via Po) e infine alla Brigida, ora tocca all’istituto comprensivo Bernacchia, che ha avviato da oggi una sezione, la 4^ A, della scuola primaria Principe di Piemonte, alla Didattica integrativa a distanza.

A consigliare questa decisione, assunta sempre dalla dirigente scolastica, Rosanna Scrascia, sentiti il dipartimento di prevenzione dell’Asrem e il sindaco di Termoli, la positività di un alunno.

Il provvedimento dovrebbe valere per 14 giorni. Ora saranno sottoposti a tampone molecolare anche gli altri compagni di classe.