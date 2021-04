Campagna vaccinale: in Molise somministrate 112.704 dosi

CAMPOBASSO. Aggiornamento del report vaccinale in Molise al 28 aprile 2021: sono state somministrate 112.704 dosi. Di queste, 82.700 sono della Pfizer-BioNTech, 20.873 di AstraZeneca e 9.131 di Moderna. Il totale delle dosi consegnate è di 117.735. L’indicatore evidenzia il 95,73% del loro utilizzo.

Prosegue il report dettagliato dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 1.776 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 110.928 del 27 aprile alle 112.704 di ieri.

Delle 1.776 dosi inoculate ieri, 1.393 sono state Pfizer-BioNTech (82.700 complessive), 133 AstraZeneca (20.873) e 270 di Moderna (9.131).

Nella suddivisione per categorie abbiamo 34 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.584), 10 su personale sanitario (14.221), 581 sugli Over 80 (46.656), 5 su ospiti delle Rsa (4.626), 3 sulle forze armate (2.347), 1.048 su soggetti fragili e vulnerabili (30.889), 18 sui caregiver (1.308) e 77 per altre categorie (5.073).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 127 vaccinazioni e un complesso di 8.740 dosi.