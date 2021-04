TERMOLI. Grandi lavori di ammodernamenti al porto turistico "Marina di San Pietro” da parte della Marinucci Yachting di Termoli, sia dalla parte dell'area di entrata, ma soprattutto nella parte a nord dopo i moli già esistenti; in quell'area dove fino a poco tempo fa era solo un area chiusa all'utilizzo sia per i servizi del porto che del transito veicolare e pedonale.

Ma tutto questo fra poco sarà diverso.

Nel ringraziare la Marinucci Yachting e il direttore dei lavori del cantiere che ci hanno dato il permesso di filmare e di renderci conto di persona sul posto. Come potete vedere dalle immagini grandi cambiamenti si stanno approntando, intanto la strada come vedete è asfaltata, grandi blocchi di cemento che formeranno una barriera frangiflutti attorno alla scogliera esistente.

Ma la grande novità che ora non si può scorgere perché immersa nei lavori è rivolta verso il litorale Rio Vivo, dove si ergerà come un piccolo promontorio, una piazza belvedere con tanti confort: panchine, piante e fiori, che permetterà a chi vorrà farsi una sana passeggiata lungomare, di sostare gustandosi un panorama affascinante e rilassante per mente e corpo. In sostanza ci saranno anche altre novità tutte a conforti degli utenti ci saranno anche altri posti barca, insomma sorgerà un gioiellino che si aggiungerà a quello già esistente.