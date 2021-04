TERMOLI. L’inquinamento piaga sociale o dramma ambientale? Da sempre ci si interroga sulla problematica che ha investito il globo. Anche perché, c’è da dire che la maggior parte della terra è costituita proprio da acqua. Infatti il 71% della superficie terrestre è occupata dall’acqua del mare. Ma le acque ogni giorno sono sempre più inquinate da plastiche, micro plastiche, rifiuti solidi e liquidi, sono diventate sempre di più un covo di rifiuti.



Proprio di questa drammatica e importante problematica, ci ha parlato stamattina Domenico Guidotti, presidente unico dell’azienda “Guidotti ships”. Il presidente coadiuvato dall’ausilio di istituzioni politiche e insegnati ha spiegato il problema dell’inquinamento locale, non meno importante rispetto a quello globale, ossia dell’inquinamento di grandi dimensioni.



Ha presentato al porto della nostra città, il progetto: “Training antipollution” che si occupa di recupero e servizio di monitoraggio dei rifiuti solidi in mare. Molti sono stati gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico Boccardi-Tiberio, che hanno ascoltato interessati la delicata tematica e il ricorrente fenomeno dell’inquinamento.



Guidotti ha invitato le generazioni future al rispetto e all’amore per il nostro mare, affinché siano sempre meno frequenti atteggiamenti di disinteresse nei confronti della questione “inquinamento”.



Soltanto insieme si potrà affrontare questa crociata difficile e utopica, ossia ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica, eliminando tutti i prodotti monouso presenti nella nostra quotidianità.



Anche perché secondo recenti indagini, tra una trentina d’anni i mari conteranno più plastica che pesci e questo provocherà la fine delle specie viventi di tutto il pianeta.



I vari interventi degli ospiti, presenti, hanno cercato di sensibilizzare le coscienze di ciascuno, affinché i fenomeni come l’inquinamento delle acque, possano finalmente trovare una parziale risoluzione.



Non soltanto nel rispetto delle acque stesse, ma anche nel rispetto della vita delle future generazioni.