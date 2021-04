Vaccini, a breve apertura prenotazioni fascia età 65-69 anche in Molise

CAMPOBASSO. Saranno attivate in Molise entro la fine di questa settimana o al massimo nei primi giorni della prossima le prenotazioni per le vaccinazioni alla fascia di età 65-69. Lo si apprende da fonti Asrem.

In queste ore si sta accelerando sulle vaccinazioni a domicilio per le quali nelle settimane scorse si sono registrati ritardi. Sono al lavoro sul territorio complessivamente 2 squadre dell'esercito e 8 dell'Asrem. Altra novità dei prossimi giorni dovrebbe essere l'avvio delle somministrazione dai medici di base. A loro sarà destinato il vaccino Johnson & Johnson considerato che è monodose e di più semplice utilizzazione (attualmente sono 900 le dosi disponibili in regione e altrettante dovrebbero presto arrivare).

Per raggiungere il nuovo obiettivo che il commissario Figliuolo ha dato al Molise, cioè 2600 somministrazioni al giorno, fondamentali saranno i numeri delle prossime consegne (10mila le dosi Pfizer attese per la prossima settimana). Finora la media quotidiana resta sotto le duemila dosi, ma comunque il Molise è in Italia tra le regioni con i dati migliori. (Fonte: ANSA).