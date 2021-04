Assegnazione spazi esterni bar e ristoranti, Roberti: «Massima disponibilità»

TERMOLI. "Da una prima ricognizione non è emersa alcuna problematica per l'assegnazione degli spazi così come era già accaduto lo scorso anno". Così all'ANSA il sindaco di Termoli Francesco Roberti a conclusione della riunione tecnica in Comune a cui hanno preso parte gli assessori comunali al Commercio Giuseppe Mottola e al Turismo, cultura e sport Michele Barile sulla questione relativa all'assegnazione dei permessi per il posizionamento dei tavolini all'aperto ai gestori di ristoranti della città che ne avevano fatto richiesta.



"In linea di massima - prosegue il primo cittadino - Si è deciso di confermare quanto già stabilito durante la prima stagione estiva contrassegnata dalla pandemia. Da parte dell'Amministrazione comunale ci sarà la massima disponibilità nel vagliare ogni richiesta nel rispetto del codice della strada e delle regole sancite per il contrasto al coronavirus. Si cercherà di dare subito seguito alle domande già pervenute così come sono al vaglio chiusure di alcune zone del centro al traffico veicolare, in prossimità dell'estate, proprio per agevolare coloro che, avendo i requisiti, presenteranno le domande per le proprie attività commerciali". (Fonte: ANSA).