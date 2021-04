Come funziona oggi il settore del trading online

TERMOLI. Il trading online è l'atto di acquistare e vendere prodotti finanziari su Internet. Il trader compra e vende utilizzando una piattaforma di trading online. Il trading online può includere il trading in obbligazioni, azioni (azioni), futures, valute internazionali e altri strumenti finanziari.

Il trading online è l'atto di acquistare e vendere prodotti finanziari su Internet. Il trader compra e vende utilizzando una piattaforma di trading online. Il trading online può includere il trading in obbligazioni, azioni (azioni), futures, valute internazionali e altri strumenti finanziari.La maggior parte delle persone fa trading online tramite un broker online. Un broker online è una società di intermediazione che offre i propri servizi su Internet. A differenza dei broker tradizionali, l'investitore non incontra il broker faccia a faccia o tramite telefono. Tutto accade sul web.Le società di intermediazione mettono a disposizione piattaforme di trading online per chiunque desideri negoziare titoli finanziari.

Secondo iForex.com il trading online è fondamentalmente l'atto di acquistare e vendere prodotti finanziari tramite app di trading digitali. Il trading online fa parte dell'E-Commerce, che sta per commercio elettronico. In passato, gli investitori chiamavano il loro broker per fare uno scambio per loro. Potrebbero visitare o telefonare al loro intermediario. In effetti, non c'era altra scelta. Negli anni '70, ad esempio, se volevo acquistare 100 azioni IBM, chiamavo il mio broker. Quindi farei una richiesta d'ordine. Il broker mi avrebbe fatto sapere qual era il prezzo di mercato delle azioni IBM e avrebbe confermato l'ordine di acquisto. Durante i precedenti decenni l'intera procedura per eseguire un investimento era relativamente lunga e spesso prevedeva intere sedute telefoniche o appuntamenti dal vivo tra il broker e l'investitore. Il broker confermerebbe per quanto tempo tenere aperto l'ordine, da quale conto prelevare denaro, ecc. Oggi, con il trading online, è un mondo fai da te. In altre parole, i trader online possono acquistare e vendere titoli finanziari da soli. In effetti, possono persino eseguire più operazioni con l'aiuto di nessun altro. Ancora più importante, il moderno trader online può fare tutte queste cose rapidamente. In effetti, quasi istantaneamente.

Che cosa si intende precisamente per trading online?

Quando scambi titoli finanziari, non sai quale sarà il risultato. In effetti, è molto simile al gioco d'azzardo. Fai trading solo con denaro che sei disposto a perdere. Trading online, vuol dire quindi disporre di maggiore controllo e precisione durante l'esecuzione di una compravendita che avviene direttamente tramite internet e che può riguardare differenti campi di speculazione, investimenti che possono essere eseguiti nel campo delle materie prime, del forex tra due valute, per le criptovalute, per azioni, indici ETF, CFD, Bitcoin e titoli azionari appartenenti all'indice Nasdaq come Apple, Amazon e tutti quelli che stanno ottenendo ottime performance ormai da qualche tempo. Il trader online ha molto più controllo sugli scambi rispetto al trader tradizionale. Possono eseguire operazioni molto più velocemente di quanto potrebbero mai fare faccia a faccia o per telefono. Oltre a poter gestire più posizioni contemporaneamente, il trader online ha accesso a dati estesi. I broker online e altri siti Web forniscono informazioni complete su società, borse e mercati. Internet ha aperto le porte al mondo degli investimenti a una vasta gamma di persone. Oggi, non solo le persone ricche possono eseguire operazioni commerciali, ma anche gli individui più in basso nella scala socioeconomica. In un articolo di HowStuffWorks, Tracy Wilson scrive che molte persone "comuni" oggi possiedono azioni. Il trading online ha dato a chiunque possieda un computer e un po’ di liquidità di riserva l'opportunità di investire nel mercato. Non è necessario avere un broker personale o una fortuna usa e getta per farlo, e la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che le persone comuni che scambiano azioni non sono più un segno di imminente rovina.