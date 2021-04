Muore 55enne di Termoli al Cardarelli, è la 476esima vittima della pandemia in Molise

TERMOLI. Il bollettino delle vittime della pandemia in Molise si aggiorna purtroppo ancora una volta: è deceduto all'ospedale Cardarelli, dopo un mese di ricovero, un 55enne di Termoli. La benedizione della salma avrà luogo domani mattina alla chiesa del cimitero.

Si tratta della 476esima persona che muore per colpa del Covid in Molise, considerando la rete ospedaliera territoriale, mancano all'appello coloro che sono deceduti in altre regioni.