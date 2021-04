Vittima del Covid a 55 anni, il ricordo del M5S: «Ti porteremo sempre nel cuore»

TERMOLI. A 55 anni Giuseppe è l'ultima vittima del Covid in Molise, lo ricorda il Movimento 5 Stelle: «Una persona semplice, umile, onesta. Questo è il ricordo di te che porteremo sempre nel cuore. Ci hai accompagnato nelle nostre battaglie con il tuo sorriso e la tua determinazione. Tu ci hai creduto da sempre nei valori del MoVimento e ci hai sempre sostenuto. Ricordiamo la tua felicità quando il reddito di cittadinanza è diventato una realtà. La tua presenza ai banchetti. Il tuo aiuto durante le elezioni comunali. Grazie Giuseppe. Non è un addio ma un arrivederci. Da lassù continua a tifare per noi. Noi pregheremo per te».