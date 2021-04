San Martino, un pensiero di affetto per la comunità e la preghiera in onore di San Leo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Carrese di San Martino in Pensilis, un pensiero di affetto per la comunità e una preghiera in onore di San Leo.

La pandemia può sospendere ma non cancellare una tradizione che fa parte della vita e dell'identità di ogni sammartinese e di ogni persona che ha a cuore la Carrese e l'affidamento al santo protettore. Il 30 aprile è una data che rappresenta un punto di riferimento per la comunità, il giorno della Carrese che porterà alla festa del patrono San Leo del 2 maggio. Con fede e profonda devozione Rosaria Occhionero ha scritto una preghiera per riflettere e condividere questi momenti e dare senso a un tempo così difficile in cui non bisogna mai perdere la speranza. La riportiamo di seguito:

O San Leo,

tu che dal cielo vedi ogni cosa,

fa che questa pandemia termini.

Fa che il tuo popolo ritorni a correre per poterti lodare;

i carri che ti guidano per le strade del tuo e nostro paese,

a cantare e pregare la tua gloria;

perché Santo del popolo.

Che i carri ritornino all'umiltà e all'amore per te e il suo popolo.

Vogliatevi sempre bene,

siate uniti,

siate sorelle e fratelli l'un l'altro come Gesù cristo insegna.

Datevi la mano sotto il ponte,

abbracciatevi e San Leo sarà nuovamente felice.

BUON San Leo a tutto il popolo sammartinese.