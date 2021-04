LARINO. «La camera iperbarica del Vietri è un bene indispensabile per tutti i malati, per i nuclei industriali, per le forze armate, i Vigili del fuoco, la Marina militare! Con il terremoto di San Giuliano di Puglia ha permesso di salvare molte vite umane. Tutela il bene comune, difendilo!» Si esprime così Annarita De Notariis, a norme del Comitato Basso Molise per il Bene Comune.

Torna a ricucirsi sull’ospedale Vietri l’associazionismo frentano e non solo. Un sottile filo che si riannoda con amministratori e comitati, prendendo spunto dalla battaglia a favore della funzionalità della Camera Iperbarica, per poi spaziare su temi ampi e chiedere che l’attuale casa della Salute divenga di nuovo un polo dell’eccellenza sanitaria in Molise, messaggio eterodiretto soprattutto alla neo struttura commissariale da poco insediata. Una manifestazione, quella di oggi pomeriggio - seguita in diretta Facebook da Termolionline - che ha visto l’imprimatur di Comitato articolo 32, con Silvia Campitelli e Dilma Baldassarre, nonché del comitato Basso Molise per il Bene Comune, con Annarita De Notariis, tra le altre.

Gli organizzatori hanno anche diffuso una nota dell'avvocato Vincenzo Iacovino.

Nutrita la presenza di amministratori frentani, col sindaco Giuseppe Puchetti, Giulio Pontico e Graziella Vizzarri, tra gli altri. Non sempre è semplice scorgere tutti quando indossano la mascherina e non si appalesano. Iniziativa condivisa anche dal comitato Molisanità L113 con Debora Staniscia, intervenuta, e Cinzia Ferrante, dal comitato #Quisimuore Sos Molise. Presenti i parlamentari Rosa Alba Testamento e Fabrizio Ortis, nonché Vittorio Nola, consigliere regionale pentastellato e naturalmente l’ex Governatore Michele Iorio.

Sono loro gli interventi associativi e istituzionali che in circa un’ora e mezza hanno rappresentato l’esigenza di un presidio fondamentale come l’Iperbarica, che dovrà essere salvata garantendo continuità di personale al di là dei pensionamenti imminenti, bastione che non serve solo al Molise, ma punto di riferimento nel Centro-Sud per salvare vite umane.