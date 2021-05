Vietate riunioni pubbliche e private ma sì a riunioni condominio: «È legittimo?»

TERMOLI. Dal patologo clinico Giancarlo Totaro arriva una segnalazione al sindaco di Termoli Francesco Roberti ed all’autorità di Polizia. Il patologo chiede: «Vietata ogni riunione pubblica o privata ma si possono fare affollate riunioni di condominio . Ma è veramente legittimo e possibile?»

«Egregio sig. Sindaco di Termoli ed Autorità di Polizia locale e nazionale, si segnala alla attenzione delle SSLL che si stanno convocando e svolgendo numerose riunioni condominiali in presenza con la convocazione di un numero cospicuo di condomini.

Si possono convocare e fare affollate ed infuocate riunioni di condominio in presenza?

In un periodo "Covid" in cui tutto è limitato ed ogni evento, anche di pochissimi individui, che si svolge al chiuso è procrastinato o sostituito da eventi in streaming (vedi anche il giuramento di Ippocrate dei Medici Chirurghi ) è invece possibile convocare assemblee condominiali al chiuso in numero cospicuo spesso anche oltre venti persone.

Il rispetto rigoroso delle regole anti assembramento valgono ovunque ospedali, bar, ristoranti, tutti gli uffici pubblici ed anche per i Tribunali ma non valgono per le riunioni di condominio?

È legittima la convocazione di una assemblea condominiale in presenza che prevede un numero elevatissimo di persone spesso anziane e fragili?

Il cittadino può comunicare e chiedere al comando dei Vigili Urbani la verifica della sicurezza sanitaria di tali eventi che si stanno svolgendo numerosi?

Se così non fosse si prega le SSLL di emettere una disposizione chiarificatrice di merito sull'argomento "riunioni di condominio". Perché in pratica ogni attività, comprese quelle sanitarie, hanno l'obbligo delle norme anti assembramento mentre quelle condominiali non hanno alcun controllo?

Signor sindaco di Termoli ed autorità di polizia forse sarebbe opportuno intervenire sull'argomento almeno introducendo l'obbligo temporaneo, di comunicare anche al Comando dei Vigili Urbani o ad altro organo di Polizia ogni convocazione di assemblee condominiali in presenza con chiara specifica del numero di condomini convocato ed il luogo di svolgimento della riunione.

Sarebbe un controsenso vietare qualunque riunione in pubblico e privato e poi permettere infuocate riunioni senza alcun controllo».