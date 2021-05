Diritto all'istruzione, Chimisso: «Dedico il Primo maggio a studenti e famiglie in difficoltà»

TERMOLI. Primo maggio a Termoli, festa dei lavoratori, ma una riflessione va anche al mondo studentesco, propedeutico al ricambio generazionale nel mondo degli adulti e delle professioni. La propone Maricetta Chimisso, segretaria di circolo dem e dirigente scolastica dell'istituto alberghiero: «Ci sono ragazzi che non vanno a scuola, perché non possono viaggiare. Che non viaggiano, perché non possono pagare l’abbonamento. Che non pagano l’abbonamento, perché le loro madri e i loro padri hanno perso il lavoro. A loro dedico il primo maggio, per ribadire il diritto all’istruzione e al lavoro. Il primo maggio serve anche a questo, a far sempre nostro il diritto al lavoro, così sacro per noi da essere citato nel periodo del primo articolo della nostra costituzione. Buona Festa del Primo Maggio, Buona giornata!»