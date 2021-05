Record di vaccinazioni in un solo giorno: in Molise somministrate 2.824 dosi

CAMPOBASSO. Aggiornamento del report vaccinale in Molise al 30 aprile 2021: sono state somministrate 117.753 dosi. Di queste, 86.772 sono della Pfizer-BioNTech, 21.309 di AstraZeneca e 9.672 di Moderna. Il totale delle dosi consegnate è di 128.265. L’indicatore evidenzia il 91,8% del loro utilizzo.

Prosegue il report dettagliato dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.824 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 114.929 del 29 aprile alle 117.753 di ieri.

Delle 2.824 dosi inoculate ieri, 2.515 sono state Pfizer-BioNTech (86.772 complessive), 257 AstraZeneca (21.309) e 52 di Moderna (9.672).

Nella suddivisione per categorie abbiamo 2 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.593), 7 su personale sanitario (14.334), 451 sugli Over 80 (47.454), 2 su ospiti delle Rsa (4.628), 0 sulle forze armate (2.372), 2.350 su soggetti fragili e vulnerabili (34.564), 8 sui caregiver (1.637) e 4 per altre categorie (5.171).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 273 vaccinazioni e un complesso di 9.314 dosi.