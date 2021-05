TERMOLI. Marianna Lo Preiato diviene icona non solo del mondo Curvy, dal nome dell’associazione nazionale fondata anni fa, ma anche quale imprenditrice nel settore dell’abbigliamento costretta a rinunciare ai propri sogni a causa del Covid, sì, perché il settore del commercio è davvero in ginocchio. Una scelta, quella di issare bandiera bianca, che ha avuto ribalta nazionale, da Mattino 5, con collegamenti in diretta, al Corriere della Sera. Lei, termolese d’adozione, si è trasferita da tanto a Bologna.

«Dopo dieci anni chiudo la mia attività. Un’attività che mi ha dato tante soddisfazioni, che amo profondamente e che mi ha vista crescere professionalmente, giorno dopo giorno. Prima del Covid si combatteva con la vendita online. Tutti noi, tutti i commercianti combattevamo questa battaglia quotidiana con l’online. Dopodiché è arrivato il Covid e, questa è stata la mazzata finale. In più, siamo stati abbandonati dal governo, totalmente abbandonati anche chi si è ammalato di Covid ed è dovuta rimanere chiusa, tipo me 40 giorni. Quindi, anche se in questi giorni tutti promettono aperture e stra aperture, non ci sono i presupposti per poter andare avanti. Quello che farò? Prossimamente verrò a Termoli a lavorare con mio fratello.

A breve chiuderò il mio negozio e la mia esperienza imprenditoriale per quanto riguarda Femme è finisce qui. Finisce qui perché in questo anno di grandi disagi per tutti, non ci sono stati aiuti concreti, non c’è stata una linea ben definita per chi, come me, ha un negozio, un’attività, per chi lavora in proprio. Ahimè non posso fare altrimenti.

Perché chiudo proprio in questo momento di riaperture? Sembrerà un po’un controsenso ma in realtà non lo è perché, come dicevo, non c’è tanto da sperare purtroppo. Perché, comunque, non sappiamo mai qual è la verità certa, non sappiamo mai quelli che sono i progetti che il governo fa alle nostre spalle e, quindi, di conseguenza non si può vivere nell’incertezza visto che i pagamenti vanno sempre e comunque avanti. Ritornerò a essere una cittadina molisana e termolese per qualche mese, poi vedremo».