TERMOLI. Nettamente aumentato il passeggio pomeridiano nel Primo maggio termolese rispetto alla mattinata, come peraltro auspicavano anche i commercianti che avevano voluto aprire nel giorno della Festa del lavoro a Termoli.

Borgo antico, centro storico e piazzetta prese quasi d'assalto, come testimoniano le immagini a corredo della pubblicazione.

Non sono mancate nemmeno le forze dell'ordine, con gli agenti del commissariato a perlustrare la zona dei locali ricolmi di clienti per vagliare le norme anti-Covid e soprattutto ribadire la chiusura alle 22 degli stessi luoghi di aggregazione, come da normativa vigente. Proprio questo il messaggio che i poliziotti hanno tenuto a sottolineare ai gestori, per evitare infrazioni e costose sanzioni.

Con la riapertura delle attività di somministrazione, benché limitate ai servizi esterni e senza consumazione al banco, era inevitabile assistere a scene come quelle odierne, difficile poter ipotizzare il contrario.