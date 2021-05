Roberti: «Al PalAirino non si buttano i vaccini a fine giornata», calunnie in Procura

TERMOLI. Come si suol dire non ci gira intorno, il sindaco Francesco Roberti a volte usa i social come una clava, quando c'è da confutare post e messaggi che non corrispondono a verità. L'ultimo, di ieri sera, riguardo la campagna vaccinale al PalAirino.

«Sabato sera mi hanno girato un post che recita che al Palairino di Termoli a fine serata buttano i vaccini. Interpellata la responsabile del servizio, che non solo smentiva tali calunnie ma prontamente si sarebbe attivata, per segnalare alle autorità competenti, tali affermazioni, che buttano discredito su chi, nonostante fosse il primo maggio, ha lavorato per portare avanti la campagna vaccinale. A loro va il mio augurio e grazie del vostro lavoro».