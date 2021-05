TERMOLI. Se tu gridi abbasso il cemento, grido anch’io abbasso il cemento.

Se tu gridi il verde è vita grido anch’io il verde è vita.

Se tu gridi il cemento ci sottrae il suolo grido anch’io il cemento ci sottrae il suolo.

Insomma, come cultura e sensibilità, apparterrei agli amici della natura.

Infatti, in coerenza con quanto sopra, quando analizzai il progetto tunnel ne scrissi su questo giornale il peggio possibile, se pur all’interno della correttezza verbale.

Nonostante ciò oggi, rispetto al progetto South-Beach, aspetterei di votare per il si o per il no. Non si tratta di incoerenza, ma di approfondimento che rinvio ad altra occasione.

Mentre al momento mi limito a due considerazioni di carattere generale. La prima riguarda il risultato ad oggi dell’indagine telematica di Termolionline, in cui si chiede se si è favorevoli o meno al così detto progetto cinese (in verità l’imprenditore è canadese ed i soldi per la realizzazione del progetto appartengono ad un fondo finanziario cinese). Esso (risultato) è quello di una sostanziale parità dei no e dei si. Un esito che considero strabiliante, se si tiene conto che da una parte c’è stato lo tsunami mediatico verde degli ultimi 15 giorni, con una serie di articoli, petizioni, grida di allarme, informativa ai politici romani (che a malapena sanno dove sia il Molise) mentre dall’altra non c’è alcun sostegno mediatico del si. Eppure, nel silenzio dei clic (visualizzazioni), questi raggiungono, come ho detto, quasi il 50%.

La seconda considerazione è assimilabile ad uno sfogo generale del cittadino medio: “con 8000 chilometri di coste italiane rovinate da 50 anni di cementificazione, ora si vuole stoppare per 2 Km di costa molisana il progetto South Beach che darebbe certamente sviluppo economico e turistico all’anemico Molise guidato da responsabili non brillanti per creatività?”

In ogni caso, a parte le due considerazioni generiche sopra espresse, prima di decidere per il si o per il no occorre esaminare, approfondire. E come dicono i politici ed i preti, due categorie non amate da tutti, prima di dare un parere su un argomento bisogna contestualizzare. Cosa significa?

Ad esempio. Tu, spirito verde, per cinque dieci anni ti sei attivato per l’assistenza e la cura della natura, per la pulizia delle spiagge etc ..., ora per coerenza non puoi dire tout court si al cemento. E se il tuo interlocutore mettesse in rilievo che due chilometri di palazzi di ristoranti di bar porterebbero a 2000 (esempio surrettizio) posti di lavoro tra diretti ed indiretti, tu per una questione di fede e di coerenza verde probabilmente diresti che questo è un altro problema.

Cioè ti comporteresti come un tifoso di calcio al quale offrissero due posti in tribuna per una partita importante di tennis, la finale di Coppa Davis, e lui rispondesse a me piace il calcio e del tennis non m’importa nulla.

Invece, pur essendo amante tout court della natura, dovresti vedere il problema nella sua globalità cioè tutto ciò che gli sta intorno, non ultimo il contesto socio economico. Insomma dovresti contestualizzare, altrimenti vedi cemento assassino dappertutto come il martello vede il mondo fatto solo di chiodi da battere. Comunque io sono nello stesso tempo per il verde e per il cemento. Com’è possibile? Lo vedremo alla prossima.

Luigi De Gregorio