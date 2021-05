TERMOLI. Controlli puntuali delle forze dell'ordine ieri sera per ricordare ai gestori la chiusura delle 22, ma purtroppo, come sovente avviene, i più giovani non hanno rispettato il coprifuoco nel sabato sera e dopo le 22, nonostante i locali fossero chiusi, sono riparati nelle traverse più interne e c’è chi ha atteso persino la mezzanotte per festeggiare un compleanno assieme agli amici.

Il lascito di questa festicciola è solo degrado, come evidenziano le immagini della domenica mattina in piazza Mercato e dintorni, coi residenti che denunciano la condizione in cui sono costretti a vivere, da anni, anche in tempi di pandemia e restrizioni, in questo video realizzato da Michele Trombetta stamani, domenica 2 maggio.