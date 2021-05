Nessun decesso e zero ricoveri in Molise, su 357 tamponi i contagi sono 23 e i guariti 33

CAMPOBASSO. Nessun decesso per il secondo giorno di fila in Molise e nemmeno nessun ricovero, per fortuna. Tuttavia, due pazienti sono peggiorati e sono stati trasferiti in Rianimazione. C'è anche un dimesso. Su 357 tamponi sono stati 23 i contagi, di cui nessuno a Termoli e 33 i guariti.

I positivi: 1 Agnone, 3 Belmonte del Sannio, 9 Campobasso, 2 Campodipietra, 1 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Guardiaregia, 1 Mirabello Sannitico, 2 Montaquila, 1 Santa Maria del Molise, 1 Toro.

I guariti: 3 Bojano, 13 Campobasso, 2 Campodipietra, 1 Casacalenda, 1 Casalciprano, 1 Isernia, 1 Limosano, 1 Matrice, 1 Montecilfone, 1 Monteroduni, 1 Santa Maria del Molise, 2 Sepino, 2 Trivento, 1 Venafro, 2 Vinchiaturo.

Nessun decesso covid oggi in Molise e nessun nuovo ricovero.

Fermo a 478 il numero dei decessi in regione dall’inizio della pandemia di Coronavirus.

Un paziente di Ripalimosani dimesso dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Due pazienti, 1 di Campobasso e 1 di Castelmauro, trasferiti dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso al reparto di Terapia intensiva dello stesso nosocomio a causa dell’aggravarsi del quadro clinico.

Attualmente l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, centro covid regionale ospita 38 pazienti, 31 presso il reparto di Malattie infettive, 7 presso il reparto di Terapia intensiva.

0 i pazienti covid ricoverati presso l’area grigia del Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

2 pazienti covid ricoverati presso il Gemelli Molise di Campobasso.

0 paziente covid ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

I casi attualmente positivi in regione sono 608.

In leggero calo, dai 2.724 di ieri ai 2.715 di oggi, il numero dei soggetti posti in isolamento da Asrem.

Sono 12.633 i tamponi antigenici effettuati in totale, di cui 1.339 quelli risultati positivi.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 67 sui 136 della regione, a fronte dei 135 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.



127 Campobasso

87 Bojano

41 Isernia

32 Termoli

19 Petrella Tifernina

16 Casacalenda

15 Montaquila, Matrice

14 Venafro, Lucito

13 Mirabello Sannitico

12 Castellino del Biferno

11 Sepino, Spinete, Agnone

9 Guardiaregia, Trivento, Vinchiaturo

8 Ferrazzano, Ripalimosani

7 Campodipietra, Cercemaggiore

6 Castelpetroso, Cantalupo nel Sannio.

5 Belmonte del Sannio, Toro, Fornelli, Riccia, Frosolone, Baranello, Roccamandolfi



4 Campomarino, Monteroduni, Pesche, Campochiaro, Bonefro.



3 a Limosano, Larino, Campolieto, Gambatesa, Santa Maria del Molise



2 Busso, Ripabottoni, Castel San Vincenzo, Castelmauro, Montenero Val Cocchiara, Castelpizzuto, Montenero di Bisaccia, San Polo Matese.



1 Montecilfone, Montagano, Rotello, Macchia d’Isernia, Petacciato, Jelsi, Montefalcone nel Sannio, Bagnoli del Trigno, Colletorto, Acquaviva d’Isernia, Rionero Sannitico, Tufara, Carovilli, Longano, Macchia Valfortore, Pietracatella, Forli del Sannio, Colle d’Anchise.



5 positivi di fuori regione, si tratta di 1 paziente 1 di Bitonto, 1 di Modena, 1 San Donato Milanese, 1 Carlantino, 1 Capriati al Volturno.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 13.324 casi a fronte di 183.967 tamponi processati, di cui 19.465 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.



La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e le strutture private accreditate è la seguente:



- 13.324 casi conclamati in Regione, 9.624 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 3.632 in quella di Isernia e 68 con pazienti provenienti da fuori regione.



- 38 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione:

• 31 presso il reparto di Malattie infettive, 25 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia, 1 di fuori regione.



• 7 presso il reparto di Terapia intensiva: 7 della provincia di Campobasso e 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione.





- 0 i pazienti ricoverati presso l’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli: 0 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione.



- 2 i pazienti ricoverati presso il “Gemelli Molise” di Campobasso:

• 2 presso il reparto di Terapia intensiva: 2 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;

• 0 presso il reparto di Terapia Sub intensiva: 0 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;



- 0 pazienti ricoverati presso il “Neuromed” di Pozzilli:

• 0 presso il reparto di Terapia intensiva: 0 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;

• 0 presso reparto di Terapia Sub intensiva: 0 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;



- 554 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 428 nella provincia di Campobasso, 126 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.



- 14 i pazienti asintomatici dimessi. 11 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia, 1 di fuori regione. Si tratta delle persone in via di guarigione.



- 12.224 il numero dei pazienti guariti certificati, 8.781 della provincia di Campobasso, 3.389 della provincia di Isernia e 54 di altre regioni.



Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi o al trascorrere dei giorni necessari previsti da protocollo del Ministero della Salute, abbiano effettuato il tampone di controllo ed esso sia risultato negativo al Covid-19.



- 478 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 356 della provincia di Campobasso, 110 della provincia di Isernia e 12 di altra Regione.



- 7.663 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale):



• 1.557 USCA di Termoli presso i positivi in isolamento domiciliare della zona di Termoli.



• 2.040 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso.



• 643 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.



• 2.438 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia.



• 537 USCA di Riccia presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.



• 448 USCA di Agnone presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.



Presenti in tutto il territorio regionale 2.715 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi totali da inizio pandemia sono localizzati in 135 Comuni sui 136 della Regione Molise (l’unico Comune della Regione a non aver avuto casi di contagio tra i residenti è Pizzone in provincia di Isernia), si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi delle case di riposo sono attribuiti al Comune di residenza:



1.968 Campobasso.



1.595 Termoli.



998 Isernia.



577 Campomarino



437 Bojano.



320 Venafro

282 Larino.

276 Santa Croce di Magliano

251 Agnone

246 San Martino in Pensilis





205 Trivento

200 Montaquila

181 Sant’Elia a Pianisi, Cercemaggiore.

163 Riccia

160 Guglionesi

154 Ripalimosani

152 Montenero di Bisaccia

144 Frosolone, Castelpetroso, Petacciato

138 Colletorto

131 Portocannone

122 Ferrazzano

119 Vinchiaturo

113 Baranello

111 Toro

102 Fornelli

99 Jelsi

85 Casacalenda, Oratino

84 Palata

80 Campodipietra

71 Carovilli, Macchiagodena, Matrice

70 Petrella Tifernina, Monteroduni

68 Limosano

67 Sant’Agapito

66 Belmonte del Sannio

65 Gambatesa

60 Sesto Campano, Pozzilli

59 Castelmauro

57 Pietrabbondante

56 Ururi, Pesche, Macchia d’Isernia, Mirabello Sannitico

55 Rotello

53 San Giuliano di Puglia, Busso

52 Colle D’Anchise

51 Mafalda

50 Pietracatella, Sessano del Molise

47 Montecilfone, Pescolanciano, Sepino

45 Montagano

44 Castel del Giudice, Fossalto

42 Cantalupo nel Sannio, Spinete

41 Capracotta

40 San Giacomo degli Schiavoni

39 Civitanova del Sannio

38 Bonefro, Pettoranello del Molise, Civitacampomarano

36 Lucito

35 Carpinone

34 Cerro al Volturno

33 Montelongo, Colli al Volturno, Montefalcone nel Sannio



31 Longano

30 Castropignano, Acquaviva d’Isernia

29 Castellino del Biferno, San Polo Matese.

28 Torella del Sannio, Tavenna, Sant’Elena Sannita



26 Scapoli, Morrone del Sannio

24 Tufara, Forli del Sannio

23 Montemitro, Guardialfiera

22 Miranda, Casalciprano

20 Guardiaregia, Roccasicura, Poggio Sannita, Vastogirardi, Rionero Sannitico



19 Ripabottoni, Montorio nei Frentani, Roccavivara, Campolieto, Santa Maria del Molise



18 Rocchetta a Volturno, Campochiaro



17 Montenero Val Cocchiara, Filignano, Acquaviva Collecroce, San Massimo, San Pietro Avellana.



16 Bagnoli del Trigno, Sant’Angelo Limosano

15 Chiauci

14 Cercepiccola, Roccamandolfi

13 Sant’Angelo del Pesco, Gildone.



12 Castelbottaccio, San Giuliano del Sannio



11 Duronia, San Giovanni in Galdo



10 San Felice del Molise, Salcito, Molise, Provvidenti.



8 Macchia Valfortore, Castel San Vincenzo

7 Lupara, Pescopennataro.



5 Monacilioni



3 i contagi a San Biase.



Con 2 casi i comuni di Pietracupa, Conca Casale e Castelpizzuto.