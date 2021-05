Giancarlo Graziaplena, ricordo struggente nelle parole di Vittorino Facciolla

SAN MARTINO IN PENSILIS. Sconvolto come i suoi concittadini, il segretario regionale dem Vittorino Facciolla, ricorda Giancarlo Graziaplena, scomparso stamani a causa del tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto alle porte di San Martino in Pensilis.

«In questi ultimi giorni ci siamo sentiti spessissimo. Più volte del solito e più nella stessa giornata. Era ripartita la valanga di idee e progetti per il futuro. Era tornata la nostra corrispondenza di amorosi sensi. La stessa che ci fece scrivere a quattro mani un programma elettorale che nel 2012, guardava al 2030. La stessa che si è inventata dal cuore di Lino, il joe's blues festival, tra le più importanti rassegne di genere del Centro/Sud Italia. La stessa che fece esplodere la parte movimentista della nostra creatura 'Unione per il Molise', che ci faceva pensare che la nostra terra avrebbe dovuto volare alto e che noi, insieme, avremmo dovuto assumere l'onere dell'impresa perché eravamo gli interpreti più coraggiosi, visionari e folli.

Tu eri mio creditore, il più importante dei miei creditori.

Il credito nasceva dalla concessione incondizionata della tua intelligenza, quel confronto alla pari che non chiede e non vuole, ma si nutre di scoperta e di sogno. Oggi ti ho trovato riverso a terra, in una pozza di sangue ed ho pensato che non avrei potuto estinguere il mio debito con te. Ho pensato che quando non si fa in tempo a saldare il proprio debito, si resta perennemente debitori. Così non ti ho lasciato, neppure un attimo; ho sorvegliato il tuo corpo per poter raccontare a tutti di quanto fosse bello, ho atteso che la tua anima salisse in cielo, per poter godere la sua scia di accecante luce. Mi mancherai come pochissimi, ma sappi che ti inseguiro' sino a raggiungerti e, quando accadrà, prima di saldare il debito, ti racconterò del calore delle mani di Marilena strette alle mie».