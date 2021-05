Comuni molisani: oggi vai su, domani chissà!

MOLISE. Tecnicamente gli esperti lo chiamano “principio di Peter”. Tratta dell’incompetenza ed illustra il funzionamento della gran parte delle organizzazioni umane complesse (inclusa la politica). Praticamente è sconosciuto - o quasi - al grande pubblico; eppure è qualcosa che si afferma con un paradosso. Questo principio vuole che, in una gerarchia, ogni dipendente, ogni uomo politico, tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza. La dinamica che ne deriva è la seguente: all'interno delle organizzazioni (come, per esempio, in un Comune, sia a livello burocratico che di gestione politico-amministrativa), i componenti, che abbiano dimostrato capacità nella posizione in cui furono collocati, vengono di solito promossi ad altre posizioni situate ben più in alto nella scala gerarchica (e così via), assumendo responsabilità sempre più elevate. Tutto procede bene almeno sinché dette risorse, o i menzionati politici, raggiungano una posizione che, per loro, è poco congeniale cosicché non dimostrano di possedere le necessarie capacità. E’ proprio in questo caso che si dice: quel funzionario, quel politico, ha raggiunto il suo livello d'incompetenza.

L'aspetto cruciale in tutto ciò è che quest’ultima non dipende dal fatto che la posizione elevata così raggiunta preveda compiti più difficili di quelli che l'individuo in questione è in grado di svolgere. Più semplicemente annovera prestazioni di natura diversa da quelle conferite in precedenza, tali da richiedere esperienze e sensibilità non possedute. In sostanza, la competenza altro non sarebbe che la piena capacità di orientarsi in un determinato campo, dimostrata da un soggetto che sa usare le conoscenze acquisite, le specifiche abilità e le attitudini personali, di interazione sociale e di carattere metodologico, per svolgere in modo autonomo - e con senso di responsabilità - in ispecial modo quelle riferibili allo studio ed al lavoro. Applicato alla linguistica, il termine indicherebbe il pieno possesso delle nozioni, soprattutto grammaticali, che consentono ad un individuo di parlare e di intendere una lingua; il tutto contrapposto a ‘performance’ che sarebbe l'uso effettivo della lingua da parte di un individuo. In campo politico, invece, preciserebbe la legittimazione normativa di un'autorità, o di un organo, a svolgere determinate funzioni, come - ad esempio – nell’amministrare le varie settorialità di un ente locale o di uno sovraordinato.

La personalizzazione della politica è molto forte in Molise e funziona in un sistema di reciprocità: procede dai politici verso la cittadinanza e da quest’ultima verso i primi; ed era forte anche quando la scena era tenuta dai vecchi partiti in tempi in cui resisteva un vigoroso rapporto ideologico che ti faceva votare ‘a priori’, Questo spiega come, per il passato, fosse molto diffusa la pratica del voto di preferenza, dettato anche dal bisogno di manifestare un rapporto del cittadino con la politica, seppure – nella gran parte dei casi – si trattasse solo di relazioni clientelari o familistiche. Nel brodo di cultura dei borghi molisani la prevalenza dei rapporti affettivi su quelli comunitari o pubblici è netta; una sorta di prassi totalizzante.

Questo può far capire come la politica, nella 20^ regione, sia una sorta di mondo a parte che può rendere problematica l’aggregazione; e questo anche quando il potere raggruppante dei partiti era più forte di quanto non lo sia adesso. In Comunità minime le tendenze alla personalizzazione ed all’individualismo prospettano sempre una mentalità utilitaristica (“a me cosa ne viene?”). Cosicché si concreta un clientelismo diffuso che non prescinde dalle prebende e dai posti. Messe così le cose i rischi di chi riesce a diventare la bandiera di una Regione, di una cittadina e di un paese appaiono chiarissimi: tutti i vessilli che oggi garriscono dai pennoni più alti potrebbero, ad un certo punto, cadere nella polvere. Liberata dalla pressione esercitata dai vecchi partiti, oggi la politica dovrebbe potersi esplicare con maggiore dinamismo; invece è come se le mancasse l’aria. E così i nuovi protagonisti di tanti sogni di gloria bene spesso s’illudono, soprattutto quando non siano stati in grado di costruirsi un solido profilo.

Claudio de Luca