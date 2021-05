SAN MARTINO IN PENSILIS. La tragedia di Giancarlo Graziaplena ha influito come è ovvio che fosse anche sulle celebrazioni di San Leo.

Il parroco don Nicola Mattia ha così celebrato la festa del patrono nel solenne pontificale di ieri sera: «Eccellenza, Gianfranco, nostro Vescovo, grazie per la sua presenza, nella solennità di San Leo, in mezzo a noi e tra noi. In un tempo in cui la comoda tentazione di vivere tutto da remoto, tutto on line, essere qui, “in presenza” è un segno necessario di fraternità e di vita condivisa realmente. In questa pandemia, la nostra comunità di San Martino in Pensilis, sta pagando un prezzo altissimo! Dei 31 decessi occorsi nella nostra comunità dal 1 gennaio 2021, circa la metà sono dovuti al virus.

Non c’è una famiglia che non sia stata toccata nei suoi affetti più cari da questi lutti. Siamo certi che i nomi delle sorelle e dei fratelli che a causa del virus hanno lasciato questa terra, sono scritti nel cielo. Lo shock che la comunità ha vissuto sentendosi privata dei gesti di affetto e pietà da donare ai propri cari prima della sepoltura, è stato ed è grande! Ci siamo sentiti smarriti. La tragedia di poche ore fa sembra dare ragione al salmista che ripete: “Un abisso chiama l’abisso”. Eccellenza, Abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli.

Abbiamo bisogno di essere incoraggiati a non cedere alla tentazione del “Tutti liberi” dovuta alla stanchezza dei ripetuti “lockdown” che ci fa correre il rischio di vanificare gli sforzi fin qui fatti e di peggiorare la precarietà sociale ed economica di molte persone e di intere famiglie. L’abbondanza di carità nelle ceste di San Leo ci assicurano che siamo capaci di soccorrerci gli uni gli altri e anche questo gesto di carità che riempie le ceste del santo e soprattutto i cuori, lo guardiamo come a un miracolo senza eclatanze che San Leo compie. Non è la prima volta che il ritmo del tempo comunitario scandito dalle nostre tradizioni viene interrotto eppure, all’assenza dei gesti che ci identificano come San Martino in Pensilis non si fa l’ abitudine e, non c’è rassegnazione. Senza i cavalli di San Biagio, senza gli altari di San Giuseppe, senza i carri di San Leo e la loro corsa nel vento e nel tempo millenario, senza sosta, sempre verso la stessa unica menta: il volto del santo, ci sentiamo privati dei connotati che dicono a noi chi noi siamo! Tutto questo però non può finire! Non possiamo rinunciare a essere chi siamo ed esprimere anche attraverso questi gesti sempre uguali e per questo sempre nuovi la nostra fede e delineare il nostro vero volto: il volto di una comunità fiera di essere tale.

La pandemia ha forse accelerato il ritmo di un tempo da molti definito “un cambiamento d’epoca” piuttosto che “epoca di cambiamenti”. In questo cambiamento d’Epoca vogliamo esserci, da protagonisti, forti delle nostre radici, della nostra storia, delle nostre tradizioni che nell’esperienza di fede cristiana trovano la propria ragion d’essere e di essa si fanno veicolo e icona. Non è la prima volta che la comunità cristiana si trova di fronte al cambiamento d’epoca: San Leo, nostro patrono, ha vissuto su questa terra un’esperienza per certi versi analoga e per questo ci testimonia ed evangelizza su come percorrere il cambiamento con “lo sguardo fisso su Gesù” e le mani pronte alla carità.

San Leo ha affrontato il cambiamento d’epoca con la forza dello Spirito che gli ha permesso di “Nulla assolutamente anteporre all’amore di Cristo” (secondo la regola benedettina) e così il cambiamento d’epoca si è trasformato in tempo favorevole per l’incontro con Gesù e i fratelli. Senza “Nulla assolutamente anteporre all’amore di Cristo”, San Leo ha imparato a stare ancorato alla realtà del “Qui e ora” per evangelizzare le persone vere e non un’idea della persona. Per rispondere ai bisogni delle persone vere e non a un’idea di carità lontana dalla realtà. I Santi, possono essere la chiave di lettura per questo tempo. La loro testimonianza ci aiuti a guardare a questo tempo come a una via da percorrere e che ci fa approdare al Dio di Gesù Cristo! Eccellenza, la sua presenza in mezzo a noi come padre e pastore intorno alla Parola proclamata e al pane spezzato ci aiuti a essere ancora più convinti che solo insieme ne usciamo, che, come ripete senza stancarsi, il papa “Nessuno si salva da solo”. Il saluto e l’abbraccio della comunità si estenda a Sua Eccellenza Leo Boccardi; il nostro don Leo: insieme agli auguri onomastici la preghiera affinché la nuova missione come Nunzio Apostolico in Giappone porti i frutti dello Spirito. La pandemia potrebbe renderci fragili dinanzi al rischio della divisione per questo ritengo importante dare testimonianza della collaborazione che cresce tra la parrocchia e l’amministrazione comunale nel rispetto e nella distinzione dei ruoli.

Mi sia consentito dire che anche in questo tempo la sinergia tra il sindaco, Giovanni Di Matteo e il sottoscritto è stata una cosa naturale. Per dirla con un’immagine tutta sammartinese, insieme abbiamo costituito “u parecchie d’ abball (o d’ammond)” per portare a vittoria l’intera comunità e per capo carriero abbiamo avuto sempre il desiderio del bene comune. Questo cambiamento d’epoca porti i frutti che Dio Trinità si aspetta da noi tralci dell’unica vite che è Gesù».