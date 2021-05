CAMPOMARINO. Più luce sul territorio comunale di Campomarino. E’ questo l’obiettivo portato avanti dall’amministrazione Silvestri, che ha dato così esecuzione alla delibera del 28 gennaio 2020. Impulso dall’assessora ai Lavori pubblici Anna Pollace. Il progetto prevede la realizzazione della rete e l’installazione dei corpi illuminanti in alcune zone non servite del territorio, quali: via Matera; camping La Pineta, Foce Biferno, zona Tiro a Volo, zona oleificio in contrada Cianaluca, impianti sportivi di Nuova Cliternia, la nuova strada sempre a Nuova Cliternia e via Kotor. Sono ben 32 i punti luce previsti, che andranno a integrare la pubblica illuminazione a Campomarino. La stessa Pollace confida nella solerzia dell'impresa per la conclusione dei lavori. Insieme all'intera amministrazione predisporrà un nuovo elenco di zone per future nuove installazioni. L’appalto prevede la gestione, manutenzione e la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Campomarino. Il costo dell’opera è a totale carico della ditta CPL concordia (36.706,70 euro), che ha anche redatto il relativo progetto.