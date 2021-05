Effettuare la fattura elettronica con il software gestionale

TERMOLI. L'utilizzo di un gestionale per la fattura elettronica è diventato praticamente indispensabile da quando è stato introdotto l'obbligo di questo formato, per combattere problemi come l'evasione fiscale e consentire un'analisi semplificata dei dati delle imprese, utilizzando un software integrato che comprenda tutte le funzioni necessarie.

Con questo tipo di applicativi per produrre fatture in formato digitale i conti possono essere gestiti in maniera semplificata, così come si possono effettuare anche altre operazioni che in cartaceo potrebbero richiedere tempi molto lunghi, oltre che consentire l'accesso ai file per i vari collaboratori, direttamente da remoto e in ogni momento, rendendo quindi più dinamico il processo.

Quali sono le funzioni di un software per la fatturazione digitale

Quando si utilizza un applicativo per produrre le fatture, è sufficiente avere a disposizione i dati fiscali necessari, sia dell'emittente che del ricevente e inserirli all'interno di schermate standard che possono anche essere modificate dall'utente in base alle sue esigenze, oppure utilizzando metodi di compilazione automatizzata, con la garanzia che nello stampato tutto sarà nell'ordine corretto.

Tutti i dati delle fatture digitali possono poi essere utilizzati per i calcoli necessari per la dichiarazione dei redditi, che viene inviata tramite la PEC all'Agenzia delle Entrate. Con il gestionale fattura elettronica, inoltre, si può fornire ai collaboratori come commercialisti tutta la quantità di dati di cui hanno bisogno per effettuare le stime, in maniera molto rapida e senza il rischio di dimenticare di inserire delle fatture.

Il software ha bisogno di alcuni dati per funzionare, come il codice specifico per le attività, (può essere individuato tramite le tabelle, oppure chiedendo al commercialista, a un CAF o direttamente all'Agenzia per le Entrate) il codice fiscale e la partita IVA, oltre che gli estremi di tutti gli altri soggetti coinvolti nella fatturazione.

Il vantaggio di utilizzare questo tipo di programma risiede principalmente nel fatto che si può lavorare in cloud con i propri collaboratori, aggiornando in tempo reale i tabulati delle fatture, effettuando le comunicazioni con il commercialista direttamente tramite l’apposita interfaccia, senza il rischio che i nostri dati vengano intercettati perché il canale è criptato.

Quali sono gli altri vantaggi della fatturazione digitale

Oltre a garantire la totale sicurezza dei dati, il gestionale per la fattura elettronica permette di effettuare elaborazioni di base, per quanto riguarda la materia fiscale, su tutti i dati a disposizione, come per esempio ordinamento per categorie o secondo parametri utente, somme, scorpori e gestione economica generale.

Tramite l'applicativo si possono creare anche canali di comunicazione con collaboratori in remoto come soci, segretari o consulenti fiscali, gestire gli scadenzari e inviare solleciti ai debitori tramite un calendario prefissato e completamente editabile. Inoltre, il programma consente di effettuare analisi su vari livelli, per quanto riguarda gli andamenti delle entrate di un'azienda, permettendo anche l'esportazione di dati nei formati richiesti dai software per la gestione avanzata e statistica.

La possibilità di creare canali sicuri tramite PEC per la condivisione collaborativa dei fatturati, inoltre, riduce considerevolmente i tempi morti, perché questi sono resi disponibili in tempo reale e possono essere modificati da tutte le figure abilitate a farlo, tramite l'utilizzo dei diritti di amministratore. Con l'utilizzo del gestionale si riducono quindi i rischi di errore, i tempi morti e si ha sempre la certezza di poter revisionare i conti anche dopo l'elaborazione da parte del commercialista o del ragioniere.