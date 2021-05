Ururi, corteo rievocativo della Corsa dei Carri

URURI. Questo è quello che avrebbe dovuto essere il periodo più bello e più intenso dell’anno. La primavera a Ururi fa rima con Legno della Croce e con corsa dei carri, l’evento clou di un intero anno. E invece…chi avrebbe mai potuto immaginare che anche quest’anno, non sarebbero state le restrizioni dovute alle varie ordinanze sul benessere animale e sull’incolumità delle persone a bloccare l’agognata Carrese ma una pandemia che, per il secondo anno consecutivo, impedisce alle popolazioni dei tre paesi coinvolti di rivivere quelle magiche atmosfere di attesa, trepidazione, ansia, paura, esplosione di gioia o di pianto che caratterizzano la corsa dei carri.

Nel giorno della vigilia ci sarebbe stato tutto questo invece si assiste ad un silenzio assordante. Naturalmente, la corsa dei carri non è soltanto competizione, è soprattutto fede, ricordiamo infatti che si corre in onore al santo legno della croce, il santo patrono di Ururi. Così tutti gli eventi collegati alla religiosità, almeno quelli, non sono stati annullati, anche se sembrano orfani di qualcosa.

Così il primo maggio si è svolta la toccante messa dei carristi con il nuovo parroco don Michele Di Legge e domenica, dopo le consuete messe mattutine ci saranno le benedizioni solenni del carro dei Giovanotti, alle 16.30; del carro dei Fedayn alle 19 e del carro dei Giovani alle 19.30. Un’altra data importante è quella di oggi, il 3 maggio dove si svolge il corteo rievocativo della corsa dei carri e la benedizione solenne dei campi a partire dalle 19; mentre il 4 maggio, anziché la solenne processione in onore del Santo Legno della Croce avrà luogo la Santa Messa. Domenica 9 maggio si svolgerà la messa in onore di San Michele Arcangelo, quando, in tempi normali, si faceva festa per la restituzione della bandiera del vincitore!

Tutte le celebrazioni religiose e le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle regole prescritte dal governo per il contenimento della diffusione del virus! Nell’auspicio che questo sia l’ultimo anno in cui ci si debba bloccare per via di un subdolo virus e che, grazie alle vaccinazioni di massa, si possa ritornare a rivivere le tradizioni del proprio paese!