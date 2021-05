CAMPOMARINO. Dibattito molto acceso sullo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente costiero molisano, quello che da anni alimenta l'opinione pubblica, poi ci si imbatte in comportamenti francamente assurdi, come quello di alcuni motociclisti che scorrazzano e compiono le proprie evoluzioni in sella alle moto da fuoristrada sulla spiaggia, sulle dune e dintorni, poveri fratini, chissà che domenica di terrore quella di ieri, per chi cerca di nidificare e in generale per fauna e floria. Difficile dire quali danni siano stati apportati al locale eco-sistema, ma come hanno commentato sgomenti i volontari del gruppo social di "Ambiente Basso Molise", «E' una dura lotta, vanificano tutti i nostri sforzi». Le immagini si riferiscono al tratto di costa prossimo alla località Rio Salso di Campomarino.