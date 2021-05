SAN MARTINO IN PENSILIS. Su richiesta dell'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis e della comunità locale, pubblichiamo il video del Concerto del Primo Maggio 2021 a San Martino, dedicato alle vittime del Covid, alle tante e care persone che ci hanno lasciato a causa di questa terribile pandemia e, ieri, nel giorno di San Leo, Giancarlo.

«Ti ricordiamo per la tua innata passione per la musica, per la tua creatura, il Joe's Blues Festival, dedicato a un grande amico prematuramente scomparso, per la tua grande sensibilità, per la tua ostinata fiducia nel prossimo, perché tu c’eri, sempre, per tutti, e perché già ci manchi, per davvero!

Per tutte le vittime del Covid, che il canto e la musica di questi bravissimi artisti e l’affetto di tutta la nostra Comunità si liberi alto in cielo, fino a raggiungerle e consolarle, e per te Giancarlo».

Intanto, ufficializzato l'orario dei funerali del 59enne, che hanno luogo oggi pomeriggio, alle 17.30, nella chiesa di San Pietro Apostolo, celebrati dal parroco don Nicola Mattia.