TAVENNA. Dopo 8 anni finisce l’odissea dell’ex sindaco di Tavenna, Leonardo Del Gesso, che si è dichiarato commosso dopo aver saputo dell’assoluzione per non aver commesso il fatto. Del Gesso a stento riesce a trattenere l’emozione dopo la telefonata del suo avvocato Nicolino Cristofaro che gli comunica di essere stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. La vicenda ebbe inizio nel 2013 quando, l’allora sindaco del Comune di Tavenna Leonardo Del Gesso, fu accusato di gravi violazioni ambientali e di una discarica abusiva. «Sono stati anni di preoccupazioni, poiché l’accusa era gravissima, in quanto nel caso peggiore, condanna penale a parte le sanzioni civili che sarebbero state altrettanto gravi ed elevate. Fortunatamente - dice Del Gesso - sebbene in questi anni non ho mai perso fiducia nella magistratura, ho avuto il conforto di un grande difensore e amico e allo stesso va tutta la mia stima e riconoscenza».