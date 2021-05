Acqua simbolo di vita e speranza, si colora di rosa la fontana di Piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Un piccolo simbolo di vita, come l’acqua che sgorga e zampilla da una fontana, può portare ottimismo? Dalla serata di ieri piazza Sant’Antonio torna a essere più viva grazie al ritorno del flusso idrico nella vasca del Tritone, che nel passato ha rappresentato anche motivo di richiamo e interesse, al centro di una magnifica terrazza naturale, quella falesia al centro di tante polemiche nell’ultimo lustro annodate attorno al piano di riqualificazione del centro storico.

Dopo l’intervento di ripulitura profondo effettuato dai dipendenti della Rieco Sud, in sinergia con l’amministrazione comunale, è toccato al settore Lavori pubblici assicurarsi che tutto funzionasse regolarmente dal punto di vista idraulico e così la fontana risorge.

In un contesto pandemico come quello attuale lo coltiviamo come segnale di speranza in vista della stagione estiva, nell’auspicio che Termoli e la sua vocazione turistica siano meta prediletta dell’Adriatico, un po’ come avvenuto nell’estate 2020, prima che il Covid tornasse a macinare contagi, lutti e sofferenze inenarrabili.

Dalla zona rossa all’oro blu: l’acqua, simbolo di vita, con un gioco cromatico rosa, poiché è un biglietto da visita e un omaggio all'arrivo di tappa del Giro d'Italia.