GUGLIONESI. L'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Guglionesi è stato fin dall’inizio in prima linea per aiutare le persone anziane, sole o comunque non autosufficienti e residenti nel comune sia a prenotare il proprio appuntamento per il vaccino sia ad accompagnarle presso l’hub stabilito dalla Regione Molise.

Anche per le persone non autosufficienti o sole della fascia d’età 65-69 anni l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Guglionesi mette a disposizione il numero fisso 0875.808120 al quale è possibile rivolgersi per il supporto comunale alla prenotazione del vaccino o anche per informazioni, in caso di necessità, nell’accompagnamento presso l’hub indicato dalla Regione.



Si conferma, quindi, l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Guglionesi nell’assistenza sociale ai propri cittadini, che durante la pandemia si è articolata e si sviluppa in varie iniziative essenziali quali:



• attivazione di un ufficio dedicato alle tematiche relative al Covid-19, individuato nell’Ufficio di Ambito presso il Comune;

• attivazione di una linea telefonica fissa per tutte le comunicazioni relative al Covid-19;

• attivazione di una casella e-mail dedicata: covid19@comune.guglionesi.cb.it

• servizio di accompagnamento gratuito presso le sedi vaccinali per tutti i cittadini non autosufficienti;

• screening gratuito aperto a tutti i cittadini con la modalità del drive-in nei giorni 24-25-26-27 febbraio 2021 per oltre 1000 cittadini;

• Screening gratuito aperto a tutti gli studenti delle scuole di Guglionesi, residenti e non per consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza.